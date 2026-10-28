Muere a los 103 años Gloriela Calvo Neira, figura de la diplomacia panameña

La diplomática panameña y defensora de la memoria histórica y de la participación de la mujer en la política, Gloriela Calvo Neira, falleció este martes 27 de octubre, a los 103 años, en Washington D. C. (Estados Unidos), según informó la Embajada de Panamá en Estados Unidos a través de su cuenta de Instagram.

Hija de la activista y política feminista Esther Neira de Calvo, Gloriela Calvo Neira desempeñó una destacada labor en la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Además, mantuvo un estrecho vínculo con la delegación diplomática panameña en la capital estadounidense.

También contribuyó a preservar el archivo relacionado con la memoria de su madre, donado a la Universidad de Georgetown, y al fortalecimiento de los vínculos entre Panamá y Estados Unidos.

“La recordaremos siempre por su entrega, su generosidad y su profundo amor por Panamá”, destacó el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, quien el año pasado compartió una fotografía de una visita a Calvo Neira junto con el entonces vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.