Baja la gasolina en Panamá: estos son los nuevos precios oficiales

La Secretaría Nacional de Energía oficializó la nueva tabla de precios máximos de venta de los combustibles en el territorio nacional, vigentes desde las 6:00 a.m. de este viernes 30 de octubre hasta las 5:59 a.m. del próximo 13 de noviembre.

Gasolina de 95 octanos: bajará B/. 0.097 por litro.

Gasolina de 91 octanos: disminuirá B/. 0.090 por litro.

Diésel bajo en azufre: aumentará B/. 0.021 por litro

Para las estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Panamá y Colón , el costo por litro queda establecido de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/. 1.324

Gasolina de 91 octanos: B/. 1.189

Diésel bajo en azufre: B/. 1.537

Los precios finales al consumidor varían en las otras provincias de forma escalonada según la distancia y los costos logísticos de transporte terrestre desde los centros de distribución principales:

Provincias Centrales y Oeste: Sectores como Arraiján, La Chorrera, Penonomé, Chitré y Santiago reflejan ajustes proporcionales por flete.

Chiriquí y Bocas del Toro: Mantienen los costos más elevados de la red nacional debido a la lejanía con las terminales de almacenamiento.

Las modificaciones quincenales responden directamente al comportamiento de cotización en el mercado internacional de hidrocarburos y a los costos de importación hacia el istmo.