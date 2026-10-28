Baja la gasolina en Panamá: estos son los nuevos precios oficiales

La Secretaría Nacional de Energía oficializó la nueva tabla de precios máximos de venta de los combustibles en el territorio nacional, vigentes desde las 6:00 a.m. de este viernes 30 de octubre hasta las 5:59 a.m. del próximo 13 de noviembre.
Para las estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Panamá y Colón, el costo por litro queda establecido de la siguiente manera:
Los precios finales al consumidor varían en las otras provincias de forma escalonada según la distancia y los costos logísticos de transporte terrestre desde los centros de distribución principales:
Provincias Centrales y Oeste: Sectores como Arraiján, La Chorrera, Penonomé, Chitré y Santiago reflejan ajustes proporcionales por flete.
Chiriquí y Bocas del Toro: Mantienen los costos más elevados de la red nacional debido a la lejanía con las terminales de almacenamiento.
Las modificaciones quincenales responden directamente al comportamiento de cotización en el mercado internacional de hidrocarburos y a los costos de importación hacia el istmo.
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