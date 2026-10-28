Cultura de ahorro en Panamá: Solo el 44% de las familias logra guardar dinero

Ahorrar en Panamá sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los ciudadanos. En el marco del Día Mundial del Ahorro, que se conmemora cada 31 de octubre, datos revelados por APC Experian indican que únicamente el 44.3% de los hogares panameños ahorra de forma regular, lo que evidencia la dificultad constante de transformar la intención de guardar dinero en una práctica sostenible. El informe detalla que, aunque el indicador de finalidad del ahorro alcanza 84 puntos sobre 100 —lo que refleja que quienes logran apartar dinero lo hacen con objetivos claros—, el gran obstáculo radica en la generación de un excedente mensual. Al evaluar la posibilidad de terminar el mes con dinero disponible tras cubrir los gastos básicos, el puntaje desciende a 42 sobre 100, mientras que el balance general de los hogares se ubica en 56 puntos. “Cuando el ahorro tiene un propósito y se incorpora dentro de la planificación financiera, puede convertirse en una herramienta para avanzar hacia objetivos y estar mejor preparados frente a decisiones futuras. Lo importante es construir el hábito de acuerdo con la realidad y capacidad de cada persona”, afirmó la gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellicchio.

El contraste entre el endeudamiento y la capacidad de ahorro

Mientras los indicadores de bienestar financiero reflejan que la mayoría de los hogares experimenta dificultades para generar un excedente mensual, los reportes previos del mismo buró de crédito muestran una dinámica completamente opuesta en el mercado de obligaciones. Al cierre de las mediciones de septiembre, el saldo total de crédito reportado en la plataforma de APC Experian superó los $42,760 millones, evidenciando que, si bien el acceso al financiamiento se mantiene activo, las deudas vigentes absorben gran parte de la liquidez de los ciudadanos, obstaculizando la consolidación de un fondo de ahorro preventivo. Lejos de depender exclusivamente de ganar salarios más altos, el análisis de la entidad financiera muestra que una mayor entrada de dinero no garantiza por sí sola mejores hábitos de ahorro. Factores como la administración de los recursos, la gestión de expectativas y el peso de las responsabilidades financieras condicionan las posibilidades de cada familia. Frente a la creencia popular de ahorrar únicamente “lo que sobra” al final del periodo, los expertos sugieren integrar el rubro del ahorro dentro del presupuesto mensual desde el momento en que se reciben los ingresos, un indicador que en la medición alcanzó 63 puntos sobre 100.

Las 5 prácticas recomendadas para fortalecer el hábito

Ante este panorama, APC Experian recomienda estructurar metas claras y fomentar el ahorro mediante las siguientes prácticas:

Ahorra con un propósito: Define una meta concreta y establece el plazo y la cantidad necesaria para alcanzarla.

Incluye el ahorro en tu presupuesto: Aparta el dinero al recibir tus ingresos de forma acorde a tu capacidad real y sostenible en el tiempo.

Empieza con metas alcanzables: Opta por cantidades pequeñas y constantes para no comprometer tus gastos esenciales y obligaciones.

Revisa tus gastos y obligaciones: Evalúa tu presupuesto y tu Historial de Crédito para identificar oportunidades de ajuste y tomar mejores decisiones.

Adapta tus metas: Ajusta temporalmente el monto destinado al ahorro según cambien tus ingresos, responsabilidades y circunstancias personales.