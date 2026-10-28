Cancelan la presentación de Pasión Vega en Panamá tras accidente ferroviario en España

El Centro Cultural de España en Panamá anunció este miércoles 28 de octubre la cancelación del concierto de la cantante española Pasión Vega, titulado ‘Todo lo que tengo: Un viaje musical entre dos orillas’, que estaba previsto para las 7:00 p. m. en el Ateneo de Ciudad del Saber.
La decisión responde al luto nacional decretado por el Gobierno de España tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, según informó el Centro Cultural de España Casa del Soldado en un comunicado.
En atención a esta medida, el Centro Cultural de España en Panamá, como parte de la Embajada de España y de la Cooperación Española, suspendió todas sus actividades programadas.
La institución lamentó los inconvenientes que la cancelación pueda ocasionar al público y a los medios de comunicación que habían colaborado en la difusión del evento. Asimismo, expresó su intención de reprogramar el concierto en una fecha posterior, que será anunciada oportunamente a través de sus canales oficiales.
“Expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y el pueblo español”, señaló el comunicado, firmado por Elena González González, directora del Centro Cultural de España en Panamá.
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