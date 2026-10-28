Cancelan la presentación de Pasión Vega en Panamá tras accidente ferroviario en España

El Centro Cultural de España en Panamá anunció este miércoles 28 de octubre la cancelación del concierto de la cantante española Pasión Vega, titulado ‘Todo lo que tengo: Un viaje musical entre dos orillas’, que estaba previsto para las 7:00 p. m. en el Ateneo de Ciudad del Saber.

La decisión responde al luto nacional decretado por el Gobierno de España tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, según informó el Centro Cultural de España Casa del Soldado en un comunicado.

En atención a esta medida, el Centro Cultural de España en Panamá, como parte de la Embajada de España y de la Cooperación Española, suspendió todas sus actividades programadas.