Panamá reúne a autoridades regionales para abordar las amenazas digitales

Panamá reúne a autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales y especialistas tecnológicos en el Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, un encuentro de tres días que busca fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas cibernéticas. El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en coordinación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), organiza esta primera edición, que integra el Simposio de Ciberseguridad con Cibercom 2026. La convocatoria aborda riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales y los ataques contra infraestructuras críticas.

Durante la inauguración, el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez, destacó la necesidad de coordinar respuestas entre los países del continente. “Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, afirmó. Rodríguez señaló que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer los vínculos internacionales, intercambiar experiencias y mejorar la preparación regional frente a los riesgos digitales. La ceremonia contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vázquez; la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers; el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, Guillermo Moncayo; la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Durante las tres jornadas, autoridades, especialistas en seguridad digital y representantes de la industria tecnológica intercambiarán experiencias sobre:

Prevención de amenazas cibernéticas.

Mecanismos para detectar ataques informáticos.

Prácticas para mejorar la respuesta ante incidentes digitales.