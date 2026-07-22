Panamá busca blindar sus infraestructuras críticas antes del despliegue de la tecnología 5G

La quinta generación de redes móviles permitirá conectar millones de dispositivos y facilitar nuevas aplicaciones industriales y gubernamentales.Sin embargo, esa misma capacidad también incrementa la superficie de exposición frente a posibles ciberataques si no existen estándares mínimos de protección, protocolos de respuesta y mecanismos efectivos de coordinación entre el Estado y el sector privado.Actualmente, Panamá ha impulsado iniciativas de transformación digital y ha creado instancias de coordinación para fortalecer la ciberseguridad. No obstante, aún carece de una legislación integral que regule específicamente la protección de las infraestructuras críticas y las redes 5G.Aspectos como las obligaciones de los operadores, la coordinación entre instituciones, la gestión de riesgos y los protocolos para responder a incidentes permanecen dispersos en distintas normas.