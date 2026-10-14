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Nuevos precios de combustible: baja la gasolina de 91 octanos y aumenta el diésel en Panamá

Anuncian nuevos precios de combustibles desde este viernes 16 de octubre.
Anuncian nuevos precios de combustibles desde este viernes 16 de octubre. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2026 14:02
Los conductores tendrán una rebaja en la gasolina de 91 octanos, pero deberán pagar un poco más por el diésel desde este viernes.

La Secretaría Nacional de Energía dio a conocer las nuevas tarifas de los combustibles en Panamá, con ajustes que entrarán en vigor este viernes 16 de octubre y se mantendrán hasta el 30 de octubre de 2026.

La principal variación se reflejará en la gasolina de 91 octanos, cuyo precio disminuirá cuatro centavos por litro. En contraste, el diésel bajo en azufre aumentará un centavo, mientras que la gasolina de 95 octanos conservará su tarifa.

En la ciudad de Panamá, la gasolina de 95 octanos se venderá a un máximo de $1.424 por litro, la de 91 octanos quedará en $1.28 y el diésel bajo en azufre alcanzará los $1.52 por litro.

Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta las 5:59 a. m. del viernes 30 de octubre, cuando se aplicará el próximo ajuste de precios.

El comportamiento de los precios de los combustibles está vinculado a las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo, donde las condiciones de oferta y demanda, así como los acontecimientos geopolíticos, pueden incidir en los costos.

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