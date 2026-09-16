¡Atención conductores! Gasolina y diésel suben de precio a partir del 18 de septiembre

La Secretaría Nacional de Energía anunció nuevos precios máximos de venta al público para los combustibles líquidos en Panamá, los cuales entrarán en vigencia a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 18 de septiembre de 2026 y se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026.

Con la nueva estructura de precios, la gasolina de 95 octanos subirá 10.5 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos aumentará 9.3 centavos.

De acuerdo con la entidad, la actualización responde al comportamiento de los precios internacionales de referencia registrado durante las últimas semanas.

Los nuevos precios máximos estarán vigentes en todo el país durante el periodo establecido por la Secretaría Nacional de Energía.