¡Atención conductores! Gasolina y diésel suben de precio a partir del 18 de septiembre

La Secretaría Nacional de Energía anunció nuevos precios máximos de venta al público para los combustibles líquidos en Panamá, los cuales entrarán en vigencia a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 18 de septiembre de 2026 y se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026.
Con la nueva estructura de precios, la gasolina de 95 octanos subirá 10.5 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos aumentará 9.3 centavos.
De acuerdo con la entidad, la actualización responde al comportamiento de los precios internacionales de referencia registrado durante las últimas semanas.
Los nuevos precios máximos estarán vigentes en todo el país durante el periodo establecido por la Secretaría Nacional de Energía.
Los precios de los combustibles muestran diferencias según la localidad. Panamá y Colón registran los precios más bajos, con B/.1.384 por litro para la gasolina de 95 octanos, B/.1.287 para la de 91 y B/.1.530 para el diésel ULS.
En el extremo contrario, Changuinola presenta los precios más altos del país, con B/.1.434 por litro para la gasolina de 95 octanos, B/.1.337 para la de 91 y B/.1.580 para el diésel.
Así, entre los precios más bajos y los más altos existe una diferencia de 5 centavos por litro en cada uno de los tres combustibles.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...