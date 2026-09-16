Canal de Panamá aclara: ‘Fondos de seguridad no son nuevos y tendrán una duración de 3 años’

La creación de un fondo especial para reforzar la seguridad de la vía interoceánica en conjunto con el Ministerio de Seguridad no representa una novedad, ya que forma parte del presupuesto vigente para el año 2026, así lo aclaró la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, tras las polémicas surgidas sobre el tema.

“Esto no es nada nuevo. Estuvo aprobado en el presupuesto del 2026 corriente”, señaló Espino de Marotta, quien recordó que el Canal mantiene acuerdos con diversas instituciones estatales como el IDAAN, MiAmbiente y el propio Ministerio de Seguridad para realizar actividades conjuntas.

La administradora subrayó que no es la primera vez que se establece un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y que el fondo está incluido en el libro de presupuesto entregado a la Asamblea Nacional.

“El Canal siempre se maneja con transparencia”, afirmó.

Respecto al monto asignado, indicó que no recuerda con exactitud si son $12.3 millones o $12.6 millones de dólares, pero reiteró que se trata de lo aprobado en el presupuesto de 2026 y que será utilizado conforme a lo establecido.

Espino de Marotta explicó que estos fondos ya se han otorgado en años anteriores y que no han aumentado. Añadió que los planes de protección del Canal deben ser tratados como materia de confiabilidad y que la seguridad corresponde al Estado, razón por la cual se requiere el apoyo de las entidades competentes.

“Esto es rutinario. Recordemos que el Canal también adquirió bienes, o sea hay más tierras que proteger, y siempre es importante que las entidades puedan darnos el apoyo que requerimos para que el Canal sea una vía confiable, eficiente, neutral y efectiva”, puntualizó.

La administradora adelantó que el programa de seguridad tiene una duración de tres años, por lo que continuará en 2027. También cuestionó la polémica generada recientemente.

“No tengo la menor idea de por qué está haciendo ruido ahora y no antes, porque el Canal es una entidad transparente y estos fondos están dentro del presupuesto del 2026 y 2027”, sentenció.

Espino de Marrotta recordó que a lo largo de los 25 años de administración panameña, el Canal ha mantenido convenios con distintas instituciones, incluyendo Migración, Mitradel y la Anati, en el marco de proyectos como la ampliación y el proceso de Río Indio.