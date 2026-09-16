Grupo Banco Mundial nombra a Michael Kremer, Nobel de Economía, como economista jefe

El Grupo Banco Mundial anunció este miércoles, 16 de septiembre, el nombramiento de Michael Kremer, premio Nobel de Economía en 2019, como su nuevo economista jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo. El economista asumirá el cargo el 1 de octubre y sustituirá a Indermit Gill, reportaron medios internacionales.

Kremer, de 61 años, es doctor en Economía por la Universidad de Harvard y actualmente dirige el Development Innovation Lab de la Universidad de Chicago. En 2019 recibió el Nobel junto con Esther Duflo y Abhijit Banerjee por su “enfoque experimental para aliviar la pobreza mundial”.

El economista ha desarrollado investigaciones sobre crecimiento económico, cambio tecnológico y desarrollo, con especial atención a la educación, la salud, el agua, las finanzas y la agricultura en países en desarrollo.

Según el Grupo Banco Mundial, sus investigaciones han contribuido a programas de vacunación, salud escolar y apoyo a pequeños agricultores. También impulsó, junto con Rachel Glennerster, los Compromisos Anticipados de Mercado para estimular el desarrollo de vacunas destinadas a países de bajos ingresos.

“Kremer es reconocido no solo por abordar problemas del mundo real mediante soluciones innovadoras basadas en investigaciones rigurosas, sino también por transformar sus hallazgos en programas que han llegado a cientos de millones de personas”, señaló el organismo, publicó EFE.

Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, destacó la experiencia de Kremer en la aplicación de investigaciones a gran escala y señaló que llega a la institución en un momento en que se necesitan soluciones para desafíos como la creación de empleo para los más de 1,200 millones de jóvenes que alcanzarán la edad laboral durante la próxima década.

Kremer será el primer economista que asuma la jefatura económica del Banco Mundial después de haber recibido el Nobel. Otros economistas que ocuparon el cargo, como Joseph Stiglitz y Paul Romer, recibieron el galardón posteriormente.

En declaraciones recogidas por los medios internacionales, Kremer afirmó que el Banco Mundial cuenta con capacidad de investigación y alcance operativo para desarrollar y ampliar soluciones a problemas de desarrollo. También señaló que las nuevas tecnologías pueden abrir oportunidades para impulsar el crecimiento y el bienestar.

Entre sus trabajos figura una investigación sobre la desparasitación de escolares que encontró una reducción del absentismo y contribuyó a la expansión de estos tratamientos en países de África y Asia.

También ha trabajado en herramientas de previsión meteorológica para la agricultura mediante inteligencia artificial y fue cofundador de Precision Development, una organización que utiliza tecnología digital para apoyar a pequeños agricultores.

“Michael ha dedicado su carrera no solo a identificar qué funciona en el desarrollo, sino a demostrarlo a gran escala; y ese es exactamente el tipo de mentalidad que necesitamos”, afirmó Ajay Banga en el comunicado, citó El País.

Y destacó que: “se une a nosotros en un momento en que el mundo necesita soluciones audaces para sus desafíos de desarrollo más urgentes, incluida la creación de empleos que satisfagan las aspiraciones de más de 1,200 millones de jóvenes que alcanzarán la edad laboral en la próxima década”.

Kremer llega al Banco Mundial mientras los países en desarrollo enfrentan mayores costos de financiamiento, presiones sobre los precios de la energía y una reducción de la ayuda oficial al desarrollo. En 2024, participó en un evento del organismo en el que defendió la financiación de proyectos piloto y la investigación de nuevas tecnologías para impulsar los objetivos de desarrollo.

El economista también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y recibió en 1997 la beca MacArthur.