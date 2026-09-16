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Información útil

Agroferias del IMA este viernes 18 de septiembre: puntos y horarios

El IMA realizará agroferias este 18 de septiembre en distintos puntos del país.
El IMA realizará agroferias este 18 de septiembre en distintos puntos del país. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/09/2026 14:43
Este viernes, el IMA llevará productos de primera necesidad a distintos sectores del país mediante sus agroferias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 18 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Puntos de venta del viernes 18 de septiembre a nivel nacional

Para el viernes 18 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Cancha comunal de Trinchera en Soná cabecera.

-Bocas del Toro: Terrenos de la Feria del Mar en isla Colón.

-Darién: Junta comunal de Barriales en Río Congo en el distrito de Santa Fe.

-Panamá: Cancha La 18 de Veranillo en Belisario Porras en el distrito de San Miguelito.

-Los Santos: Junta Comunal de Chupá en el distrito de Macaracas.

-Colón: Predos de la Junta comunal de Salud en el distrito de Chagres.

-Panamá Oeste: Parque al lado de la Iglesia San Nicolás de Bari en Arraiján cabecera.

-Comarca Ngäbe Buglé: Cuadro deportivo de Alto de Jesús en el distrito de Ñürüm.

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