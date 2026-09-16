¿Qué rubros de Panamá tienen potencial ante la condición arancelaria en EE.UU.?

A un mes de la entrada en vigor del nuevo esquema de aranceles adicionales de Estados Unidos (EE.UU.), Panamá mantiene una condición comercial que puede favorecer la competitividad de su agroindustria en uno de sus principales mercados de destino.

Desde el 24 de julio, Panamá quedó fuera de la lista de economías sujetas al nuevo recargo adicional, que establece aranceles de entre 10% y 12.5% para las importaciones procedentes de los países incluidos.

Para los productos panameños que cumplen con las condiciones del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, esta exclusión permite mantener la tarifa preferencial correspondiente, incluido el 0% de arancel para los bienes que califican, señaló el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La condición coloca a los productos panameños en una posición distinta frente a las mercancías de países de la región que sí están alcanzadas por el recargo adicional.

De acuerdo con el MICI, “la agroindustria se perfila como uno de los sectores con mayor potencial para aprovechar esta condición”. En una publicación del 31 de agosto, Arturo Siú, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), señaló que es el segmento que ha recibido el impacto inicial más favorable tras la decisión estadounidense.

Entre los rubros mencionados por el gremio figuran azúcar de caña, plátano, piña, sandía, camarones, pescado y aceite de palma. A estos se suman otros productos panameños con presencia en el mercado estadounidense, como café y papaya, así como bienes procesados y manufacturados, entre ellos vinagre, salsas y pastas.

Siú indicó que algunos de estos productos ya muestran señales de dinamismo en las órdenes de compra. No obstante, señaló que los resultados más visibles podrían producirse hacia finales de año, debido al tiempo que necesitan las empresas para ampliar su capacidad y responder a una eventual mayor demanda.

“Adaptarse a un crecimiento toma tiempo; los industriales deben invertir y estructurar su producción para responder a la nueva demanda”, explicó Siú en la publicación.

Para los exportadores, evitar el arancel adicional de entre 10% y 12.5% puede traducirse en mejores condiciones de negociación, precios más competitivos o mayores márgenes para exportadores e importadores. El efecto dependerá, entre otros factores, de la capacidad de cada empresa para aumentar su producción y atender la demanda.

“En una industria altamente competitiva y sensible al precio, especialmente en el canal de supermercados de Estados Unidos, evitar un costo arancelario adicional puede fortalecer la posición de los productos nacionales frente a proveedores de otros mercados”, destacó el MICI.

Estados Unidos representa el 18% de las exportaciones de bienes de Panamá y se mantiene como su principal socio comercial.

Siú considera que la condición arancelaria se suma a otros factores que respaldan la posición de Panamá frente a mercados de la región, entre ellos su conectividad marítima y aérea, el sistema financiero y el TPC vigente con Estados Unidos.

El gremio también identifica como reto la ampliación de la capacidad exportadora. APEX prevé aumentar la participación de empresas panameñas en ferias y convenciones en Estados Unidos, mientras las compañías ajustan sus inversiones y operaciones logísticas de acuerdo con sus posibilidades.

En este último aspecto, Siú señaló que los exportadores cuentan con alternativas para movilizar la carga hacia puertos del Caribe y el Pacífico por vía terrestre, una opción que, según explicó, puede facilitar el manejo de mayores volúmenes de exportación.

El sector también enfrenta presiones por el incremento de los costos del combustible y desafíos relacionados con la infraestructura portuaria. Siú planteó la necesidad de modernizar los puertos panameños para atender un eventual crecimiento de los volúmenes de carga.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, vinculó la exclusión de Panamá con el estado de la relación bilateral con Estados Unidos. “Las relaciones de confianza también se reflejan en el comercio”, expresó.

Moltó calificó la decisión como “una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos, y el compromiso de ambos países de seguir fortaleciendo sus vínculos económicos y comerciales”.

La condición arancelaria también puede favorecer el atractivo de Panamá para la inversión extranjera y el nearshoring. En ese escenario, empresas internacionales podrían evaluar al país como plataforma para establecer operaciones productivas y exportar hacia Estados Unidos, aprovechando su conectividad logística y las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

El nuevo régimen estadounidense sustituyó el arancel global temporal del 10% que había sido aplicado desde febrero y cuya vigencia expiró el 24 de julio de 2026. La nueva disposición contempla recargos adicionales de entre 10% y 12.5% para las importaciones procedentes de 60 economías, mientras Panamá quedó fuera de esa lista.

Para el sector exportador, el desafío ahora consiste en convertir esta condición comercial en una mayor capacidad de oferta. En el caso de la agroindustria, el aprovechamiento de la oportunidad estará ligado a la capacidad de las empresas para ajustar producción, inversión y logística ante las condiciones de la demanda estadounidense.