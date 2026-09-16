Amir Murillo tras su salida del Marsella: ‘Tuve un problema con el entrenador, no con el club’

Han pasado nueve meses desde la salida de Amir Murillo del Olympique de Marsella con dirección al Besiktas. No es un secreto que las diferencias que tuvo el panameño con el entrenador italiano Roberto De Zerbi terminó forzando la salida del lateral derecho con dirección a Turquía.

Por obras del destino, ahora Amir Murillo se enfrentará a su ex equipo en la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League en la casa de las Águilas Negras este jueves 17 de septiembre. Por si fuese poco, el propio panameño fue el escogido para hablar en conferencia de prensa previo al duelo ante los franceses.

La pregunta sobre su turbulenta salida del Marsella no se hizo esperar y el panameño confesó que tuvo un “problema con el entrenador”, pero que nunca se sintió traicionado por el propio club o que tuvo alguna diferencia con la institución de la que fue su casa por dos temporadas y media.

“Todos pudieron ver que tuvo un problema con el entrenador, que no tiene que ver con el equipo ni con el club. Solo fue algo que, pienso yo, fue personal del entrenador que siento que me faltó el respeto. Me obligaron prácticamente a salir del club y fue de la manera en la que llegué al Besiktas”, detalló Murillo.

La salida de Murillo tan solo fue ‘la punta del iceberg' en cuanto a la dinámica negativa en la que entró el club francés. En los meses siguientes abandonó el barco varios jugadores importantes debido a problemas financieros. Sumado a ello, De Zerbi fue despedido de su cargo en la semanas siguientes tras desprenderse el equipo de Murillo.

Sumado a ello, el equipo perdió la oportunidad de volver a meterse en la Champions League esta temporada tras entrar en un bache de resultados que lo terminaron relegando a disputar la Europa League. Además, uno de los principales veladores de Murillo, el director deportivo y ex jugador marroquí, Mehdi Benatia, renunció a su cargo para intentar darle una nueva dinámica al equipo. A pesar de la salida de Murillo del Marsella, fanáticos y seguidores del club francés siguen estando pendiente del presente del panameño y lo recuerdan con mucho cariño. Las cuentas de redes sociales, tanto del club como de la Ligue 1, siguen recordando el paso del panameño en Francia y esperan con muchas ansias el duelo de este jueves 17 de septiembre.