Primas de seguros crecen 5.8% hasta julio en Panamá, según el INEC

Al cierre de julio de 2026, las primas suscritas de seguro directo en Panamá totalizaron $1,277.1 millones, un aumento de 5.8% frente a los $1,206.8 millones registrados en igual periodo de 2025, según los principales indicadores económicos mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El crecimiento estuvo acompañado por un aumento de los siniestros pagados, que alcanzaron $572.132 millones, frente a $551.856 millones en el mismo periodo de 2025, para un incremento de 3.7%.

Entre los principales ramos, las primas de vida individual sumaron $125.158 millones, por encima de los $111.575 millones registrados de enero a julio de 2025, lo que representa un crecimiento de 12.2%.

Las primas de accidentes personales alcanzaron $23.327 millones, frente a $20.878 millones del año anterior, con un incremento de 11.7%.

En salud, las primas totalizaron $351.101 millones, frente a los $320.242 millones registrados a julio de 2025, lo que supone un aumento de 9.6%.

El seguro colectivo de vida presentó un crecimiento más moderado. Las primas alcanzaron $164.619 millones, comparadas con los $163.704 millones del mismo periodo de 2025, para un aumento de 0.6%.

En automóviles, las primas llegaron a $213.018 millones, frente a $194.245 millones un año antes, un incremento de 9.7%.

También aumentaron las primas de fianzas, que sumaron $82.126 millones, frente a $73.774 millones a julio de 2025. El crecimiento fue de 11.3%.

Las primas de otros transportes, que incluyen transporte de carga y casco, totalizaron $46.364 millones, frente a $45.579 millones del mismo periodo del año pasado, para un aumento de 1.7%.

No todos los ramos mostraron crecimiento. Las primas de incendio y multirriesgos descendieron 1.2%, al pasar de $146.861 millones a $145.152 millones.

Los ramos técnicos registraron una contracción más pronunciada, de 17.4%, con primas por $16.403 millones, frente a $19.847 millones en igual periodo de 2025.

En tanto, el ramo de otros, que incluye riesgos diversos y vida industrial, sumó $109.796 millones, frente a $110.121 millones un año antes, una disminución de 0.3%.

Julio muestra mayor dinamismo

Solo en julio de 2026, el valor de las primas de seguro suscritas aumentó 7.7% respecto a julio de 2025. Los mayores incrementos se registraron en fianzas (45.0%), incendio y multirriesgos (28.0%), vida individual (17.4%), accidentes personales (14.8%), automóviles (10.0%) y salud (9.6%).

El seguro colectivo de vida tuvo un crecimiento de 1.6% durante el mes.

En contraste, las primas de otros ramos disminuyeron 18.5%, los ramos técnicos cayeron 32.5% y otros transportes retrocedió 18.9%.

En términos acumulados, el mercado asegurador cerró los primeros siete meses de 2026 con un crecimiento de 5.8% en el valor de las primas suscritas, mientras los siniestros pagados avanzaron 3.7%.