Mulino confía que Panamá saldrá de la lista de la Unión Europea en los próximos meses

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó que Panamá mantiene expectativas firmes de lograr su exclusión de la lista de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea (UE) en los próximos meses, tras los avances alcanzados en materia regulatoria y financiera.

“Es inaceptable que un país que ha realizado sacrificios para actualizar su marco regulatorio y financiero continúe expuesto al trato de ser incluido en listas discriminatorias”, señaló el mandatario, al destacar que el país ha cumplido con exigencias internacionales en materia de transparencia.

Mulino subrayó que Panamá ha ejecutado un esfuerzo diplomático, técnico y legal sin precedentes, lo que permitió la exclusión del país de la lista de naciones de tercer riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En ese contexto, destacó que se mantiene una estrategia institucional coherente para que la UE reconozca formalmente los avances y se concrete la salida de la lista fiscal en la próxima revisión.

Mulino recordó que la aprobación y reglamentación de la Ley de Sustancia Económica coloca a Panamá en el centro del mercado financiero internacional, con estándares de transparencia y competitividad.

“Las operaciones deben ser productivas y sustanciales. La reputación de un país depende de una comunicación institucional coherente, y durante años la proyección internacional de Panamá sufrió una severa fracturación”, expresó.

Según Mulino, hoy Panamá se presenta ante los mercados internacionales con una sola voz institucional, reforzando la confianza en el país como anfitrión de inversiones y como actor comprometido con la transparencia global.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha respaldó las declaraciones del mandatario y recordó que, tras dos años de estrategia diplomática basada en “hablar con hechos”, Panamá ha logrado convencer a varios organismos internacionales de que no merece estar en ninguna lista.

“De hecho, Panamá fue excluido de la lista de países no cooperadores en materia de financiamiento de armas de destrucción masiva y terrorismo, lo cual era incoherente, pues quienes votaron en contra de nosotros eran los mismos que estaban en el Consejo de Seguridad de la ONU”, indicó.

Martínez-Acha aseguró que el país está convencido de que con la UE se logrará también la salida de la lista de jurisdicciones fiscales.

“Seguimos haciendo todos los esfuerzos para que las decisiones se hagan en la confianza. Hay que destacar que la estrategia del presidente Mulino desde el día uno de defender los intereses del país de forma firme ha sido muy valiente y también sirvió para que los países de la UE pongan atención a la realidad de Panamá. Somos optimistas de que pronto podríamos dar una buena noticia”, expresó el canciller.

El gobierno panameño confía en que la próxima revisión de la UE reconozca los avances institucionales y regulatorios, consolidando la reputación internacional del país y reforzando su papel como socio confiable en los mercados globales.

Con ello, Panamá busca dejar atrás años de cuestionamientos y proyectarse como un centro financiero competitivo, transparente y alineado con las exigencias internacionales.