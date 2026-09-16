Comando Sur hunde estación flotante de narcotraficantes de Ecuador tras interceptarla en el Pacífico oriental

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este martes 15 de septiembre soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental interceptaron una estación de reabastecimiento flotante que, según inteligencia estadounidense, apoyaba operaciones de tráfico de drogas en alta mar en el Pacífico oriental.

De acuerdo con la publicación difundida por el Comando Sur en X, la inteligencia identificó una vinculación de la embarcación con Los Choneros, organización ecuatoriana señalada por Estados Unidos como una organización narcoterrorista.

El comando estadounidense indicó que las personas retiradas de la embarcación serán transferidas a las autoridades de Ecuador.

Tras despejar la embarcación y desembarcar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundirla, según el comunicado.

Comando Sur señaló que la operación forma parte de las acciones de la fuerza de tarea para interrumpir las redes logísticas utilizadas para el narcotráfico en el hemisferio occidental.

El comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, afirmó que las operaciones buscan afectar las redes de estas organizaciones mediante la interrupción de su logística y sus fuentes de financiamiento.

Además, la fuerza de tarea no proporciona detalles sobre la ubicación exacta de la interdicción ni sobre la cantidad de personas trasladadas a las autoridades ecuatorianas.