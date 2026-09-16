  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Panamá reporta disminución de 30.9 % en casos de dengue, según Minsa

El Minsa reporta reducción de casos de dengue en Panamá, pero pide no bajar la guardia
El Minsa reporta reducción de casos de dengue en Panamá, pero pide no bajar la guardia Minsa
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/09/2026 16:12
El Minsa pide mantener las medidas de prevención pese a la disminución de casos.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de dengue en Panamá disminuyeron 30.9 % en comparación con el mismo período de 2025.

Según el informe epidemiológico, hasta la semana N.° 34, correspondiente del 23 al 29 de agosto de 2026, se contabilizan 7,565 casos, frente a los 10,664 registrados durante el mismo período del año pasado.

De estos casos, 6,576 son dengue sin signos de alarma, 946 presentan signos de alarma y 43 corresponden a dengue grave.

Entre los corregimientos que acumulan más de 100 casos destaca Veracruz, con 679, seguido de Puerto Pilón, con 405.

La Región Metropolitana, con 1,944 casos, y Colón, con 1,905, concentran las cifras más altas a nivel nacional.

Las hospitalizaciones también presentan una reducción de 14.5 %, al pasar de 1,010 en 2025 a 865 este año. No obstante, el Minsa reporta 18 defunciones asociadas al dengue.

Ante esta situación, las autoridades reiteran el llamado a no bajar la guardia y mantener la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, especialmente recipientes que puedan acumular agua dentro y alrededor de las viviendas.

El Minsa mantiene operativos de prevención y control a través de los equipos de Control de Vectores y Promoción de la Salud en distintas regiones del país.

VIDEOS
Lo Nuevo