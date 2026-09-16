Panamá reporta disminución de 30.9 % en casos de dengue, según Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de dengue en Panamá disminuyeron 30.9 % en comparación con el mismo período de 2025.

Según el informe epidemiológico, hasta la semana N.° 34, correspondiente del 23 al 29 de agosto de 2026, se contabilizan 7,565 casos, frente a los 10,664 registrados durante el mismo período del año pasado.

De estos casos, 6,576 son dengue sin signos de alarma, 946 presentan signos de alarma y 43 corresponden a dengue grave.

Entre los corregimientos que acumulan más de 100 casos destaca Veracruz, con 679, seguido de Puerto Pilón, con 405.

La Región Metropolitana, con 1,944 casos, y Colón, con 1,905, concentran las cifras más altas a nivel nacional.

Las hospitalizaciones también presentan una reducción de 14.5 %, al pasar de 1,010 en 2025 a 865 este año. No obstante, el Minsa reporta 18 defunciones asociadas al dengue.

Ante esta situación, las autoridades reiteran el llamado a no bajar la guardia y mantener la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, especialmente recipientes que puedan acumular agua dentro y alrededor de las viviendas.

El Minsa mantiene operativos de prevención y control a través de los equipos de Control de Vectores y Promoción de la Salud en distintas regiones del país.