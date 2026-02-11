¿Karma por Amir Murillo? Roberto De Zerbi deja el Marsella tras su polémica con el panameño

Es todo para Roberto De Zerbi en el Olympique de Marsella. Luego de que el italiano apartara al panameño, Michael Amir Murillo, por su supuesta “falta de hambre”, el entrenador y el club francés decidieron separar sus caminos, luego de varias polémicas en el vestuario.

En un comunicado, el Olympique de Marsella confirmó que De Zerbi ya no seguirá al mando del cuadro francés. “Tras conversaciones entre todos los responsables de la gestión del club, se decidió un cambio al frente del primer equipo. Esta fue una decisión colectiva difícil, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club, para afrontar los retos deportivos del final de la temporada”, fue parte del comunicado del cuadro francés para despedir a De Zerbi.

Según adelantó el periodista italiano, Fabrizio Romano, esta decisión provino directamente del entrenador, ya que según a su parecer era lo mejor hacerse a un lado por el bien del equipo debido a las constantes polémicas y malos resultados que estaba cosechando.

De acuerdo con diversos sitios, De Zerbi no tuvo ningún inconveniente con la directiva del equipo, el presidente o los jugadores al momento de comunicar su decisión de abandonar Francia.

La gota que pudo haber terminado de derramar el vaso fue la goleada que sufrió el Marsella 5-0 a manos del PSG en el Clásico de Francia día atrás.

Si bien es cierto que el italiano no pudo conseguir algún título con el equipo, su mayor logró fue finalizar como subcampeón de la Ligue 1 en la temporada 2024-2025, así como también llevar al equipo a disputar nuevamente la UEFA Champions League y el subcampeonato en la Supercopa de Francia 2026.

Más allá de estos destacados momentos, el proyecto se terminó de ir a la borda luego de la polémica surgida entre De Zerbi y el panameño Murillo. El italiano acusó al panameño de un bajón de rendimiento con una “falta de hambre” y lo desterró del primer equipo. Este hecho forzó a que el defensor siguiera su camino profesional en Turquía y ahora el entrenador se ha quedado sin equipo.

El Marsella, que había empezando bien la temporada, peleando por el primer puesto, se ha quedado en la carrera por el título de la Ligue 1. En estos momentos el club se mantiene cuarto en la tabla general a 12 puntos del PSG y fuera de los puestos que dan acceso directo a la Champions League la siguiente temporada.

De Zerbi, quien arribó al Marsella a mitades del 2024, dirigió un total de 69 partidos. Sumó 39 triunfos, ocho empates y 22 derrotas en ese tiempo, logrando un 57% de victorias con un promedio de 1.8 puntos por encuentro. En estos momentos se desconoce quien tomará las riendas del equipo francés, así como también los siguientes pasos del entrenador italiano. Lo cierto es que la novela De Zerbi-Marsella-Murillo ha concluido.