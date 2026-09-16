William González toma posesión como nuevo viceministro administrativo del Meduca

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó este miércoles 16 de septiembre a William Rafael González como nuevo viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca).

González tomó posesión del cargo este miércoles en el Palacio de las Garzas, en un acto ante el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Como testigos de la toma de posesión estuvieron el ministro de Educación, Ventura Vega, y el contralor general de la República, Anel Flores.

González, de 50 años, cuenta con experiencia en la administración pública.

Entre los cargos que ha ocupado figuran el de viceministro de Obras Públicas, director nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, director de Planificación de Pandeportes y director general de Comercio Interior.

En el ámbito académico, es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y posee una Maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina.