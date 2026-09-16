Alza del combustible impulsa el crecimiento de motocicletas en Panamá, según la ATTT

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó sobre el aumento en la cantidad de motocicletas que forman parte del parque vehicular de Panamá y señaló que el incremento en el precio del combustible podría impulsar aún más el registro de este tipo de vehículos.

Brea explicó a los medios de comunicación que actualmente circulan alrededor de 150 mil motocicletas en el país, frente a un parque vehicular de aproximadamente un millón de vehículos, lo que representa más del 10 % del total.

Ante este crecimiento, la ATTT trabaja en un plan de educación vial junto con gremios de motociclistas y otros usuarios de las vías, con el objetivo de promover una conducción responsable y reducir las situaciones de manejo desordenado.

El director de la ATTT indicó que existen regulaciones para los motociclistas, pero consideró necesario reforzar la educación para que los conductores conozcan y respeten las normas, especialmente en el uso de los carriles y durante las maniobras.

“Lo que hay que hacer es educación, que el conductor de ese tipo de vehículos conduzca como debe ser y que el uso del medio de los carriles sea para aquellas maniobras que se puedan hacer con seguridad”, expresó Brea.