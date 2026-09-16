Japón supera por primera vez los 100.000 centenarios

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del país, Japón superó por primera vez la cifra de 100.000 personas centenarias, en un nuevo récord que refleja el rápido envejecimiento de su población. Los datos oficiales, publicados el 15 de septiembre de 2026, indican que 107.677 personas tenían 100 años o más al 1 de septiembre, 7.914 más que el año anterior.

Del total, 94.298 son mujeres y 13.379 hombres, lo que significa que las mujeres representan aproximadamente el 87,6% de todos los centenarios del país.

Cuando el Gobierno comenzó a recopilar estadísticas en 1963, solo había 153 centenarios en el país. La cifra superó los 1.000 en 1981, los 10.000 en 1998 y los 50.000 en 2012.

El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, afirmó que está satisfecho de que tantas personas puedan vivir durante más tiempo de manera saludable y activa. También señaló la importancia de que las personas con una mayor esperanza de vida continúen contribuyendo a la sociedad.

Entre los factores asociados con la longevidad de la población japonesa se encuentran los avances médicos y determinados hábitos relacionados con la alimentación y el estilo de vida.

Sin embargo, el aumento de la población de mayor edad también representa un desafío para un país que enfrenta un descenso demográfico y una población activa cada vez menor.

La tasa nacional es de 87,51 personas de 100 años o más por cada 100.000 habitantes. La prefectura de Shimane registra la proporción más alta, con 186,65 centenarios por cada 100.000 habitantes, seguida por Kochi, con 169,52, y Tottori, con 152,48.

Aparte, Jiji Press menciona como Japón también destaca por su elevada esperanza de vida.

Entre las personas más longevas del país se encuentra Fuyo Kishimoto, de 114 años, residente de Kioto, reconocida como la mujer japonesa más longeva. El hombre japonés de mayor edad es Hikaru Kato, de 112 años, de Kumamoto.