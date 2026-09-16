Presidenta de la Asamblea y bancadas analizan reforma electoral

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y los jefes de bancada se reunieron el martes con una delegación del Tribunal Electoral para conocer los cambios propuestos al Código Electoral y la reconfiguración de los circuitos electorales. El encuentro ocurrió un día antes de que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales iniciara el primer debate del proyecto de reformas electorales. Durante la reunión, personal del Tribunal Electoral explicó a los diputados los principales cambios contemplados en los proyectos de ley que modifican distintas disposiciones del Código Electoral.

Castañedas agradeció a los funcionarios del Tribunal Electoral por la explicación ofrecida a los diputados sobre el alcance de las reformas. Uno de los temas abordados durante el encuentro fue la reconfiguración de los circuitos electorales. El Tribunal Electoral presentó a los diputados los cambios planteados en la organización de los circuitos, como parte de la actualización de las normas electorales. El asesor del Tribunal Electoral, Osmán Valdés, participó en la presentación y explicó a los diputados los cambios incluidos en los proyectos de ley. La reunión permitió a los jefes de bancada conocer los planteamientos del organismo electoral antes de que comenzara la discusión formal en la Asamblea.

Primer debate comenzó este miércoles