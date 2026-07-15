Motociclistas y ATTT acuerdan trabajar en estrategias de prevención

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) acordó con representantes de agrupaciones de motociclistas la creación de una mesa de trabajo para elaborar propuestas orientadas a mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito.

Durante el encuentro, convocado por la entidad, ambas partes analizaron medidas de prevención, además de los retos e inquietudes que enfrentan los conductores de motocicletas en las vías del país.

Según la ATTT, la mesa técnica servirá para coordinar estrategias dirigidas a fortalecer la convivencia vial y promover una conducción responsable entre los distintos usuarios de la red vial nacional.

Las cifras del Registro Único de Vehículos Motorizados muestran que Panamá mantiene 119,101 motocicletas inscritas, lo que, según la institución, refuerza la necesidad de desarrollar acciones enfocadas en este segmento del parque vehicular.

En materia de revisado técnico vehicular, la entidad informó que 40,110 motocicletas completaron ese trámite durante 2024. La cifra aumentó a 43,650 en 2025 y entre enero y junio de 2026 ya alcanzaba 25,525 revisados.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, sostuvo que el objetivo es incorporar a todos los actores del sistema vial en la elaboración de medidas preventivas.

“La creación de esta mesa técnica con los grupos motorizados nos permitirá unificar esfuerzos y diseñar estrategias de prevención vial. Nuestro norte es salvaguardar vidas y asegurar que cada panameño regrese sano y salvo a su hogar”, afirmó.

Lo anterior fue anunciado por la ATTT a través de un comunicado de prensa este miércoles 15 de julio, pero no precisó cuándo iniciarán las reuniones, cuáles organizaciones participarán de forma permanente, qué medidas específicas evaluarán ni cuáles serán las metas para reducir la siniestralidad entre motociclistas.