Presidenta Fujimori se reunirá con autoridades panameñas durante escala en Panamá

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, estará en tránsito por Panamá y sostendrá una reunión con autoridades panameñas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, según fuentes del Gobierno.

Fujimori se encuentra de gira por Centroamérica, que incluye una visita oficial a El Salvador. Allí tenía previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele para abordar asuntos de interés común, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

El posible encuentro en Panamá se produce después de la reunión que sostuvieron Fujimori y el presidente de la República, José Raúl Mulino, el pasado 28 de julio, en Lima, antes de la juramentación de la mandataria panameña.

En esa ocasión, ambos acordaron impulsar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con énfasis en el comercio y la conectividad. Entre los temas abordados estuvieron la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, el desarrollo de proyectos portuarios y la posibilidad de negociar un acuerdo de cielos abiertos.

Mulino también planteó avanzar en conversaciones para procurar la exclusión de Panamá de la lista fiscal peruana e invitó a Fujimori a participar en el Foro Económico 2027 que organizará en Panamá el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En la reunión de julio participó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, quien acompañaba al mandatario en su agenda oficial en Perú.