BID: La interconexión eléctrica Panamá–Colombia es clave para la región

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reafirmó que la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia constituye un proyecto estratégico que no solo beneficiará a ambos países, sino que también fortalecerá la seguridad energética y la integración regional en América Latina. El especialista líder regional de energía del BID, José Ramón Gómez, destacó que el proyecto atraviesa un momento decisivo tras más de dos décadas de discusión. “Hoy siento que es el momento que casi estamos llegando al punto de un retorno. Panamá y la región necesitan esa interconexión”, afirmó Gómez, durante su participación en el Simposio de Sostenibilidad Energía y Agua del Sindicato de Industriales de Panamá.

Avances regulatorios y sociales

Gómez explicó que los principales obstáculos que habían frenado la iniciativa están siendo superados. En el plano regulatorio, dijo, ya existe un acuerdo con un avance del 95%, mientras que las comunidades en las zonas de impacto han definido las medidas de compensación que esperan tanto en Colombia como en Panamá. Agregó que en el aspecto financiero, se ha delineado un esquema viable para la ejecución. “La voluntad política del presidente Mulino y el compromiso de las autoridades panameñas han relanzado el proyecto. Hoy existe un consenso claro de que la interconexión es indispensable para garantizar precios más competitivos y resiliencia ante fenómenos climáticos”, sostuvo el especialista líder regional de energía del BID.

Un mercado eléctrico integrado

El especialista del BID subrayó que Centroamérica funciona como una “isla energética” con una capacidad máxima de 10,000 MW, frente a los 70,000 MW de México y los 20,000 MW de Colombia. En ese contexto, detalló que la interconexión permitirá que Panamá se convierta en un puente energético hacia mercados vecinos. “Sin infraestructura, puedes tener todo el ambiente de inversión que quieras, pero si no tienes cómo transportar la energía, no tienes nada”, advirtió Gómez, al insistir en que la línea Panamá–Colombia será fundamental para consolidar un mercado eléctrico regional más robusto.

Panamá como exportador de energía

El BID considera que Panamá tiene la oportunidad de posicionarse como proveedor energético para Colombia, Ecuador y Venezuela. Gómez recordó que la energía se ha convertido en un recurso estratégica. “La energía hoy es como tener oro en la mano. Quien tenga energía en la próxima década pondrá las condiciones”, mencionó Gómez. La interconexión permitirá aprovechar excedentes hidroeléctricos en épocas de invierno y complementar la generación térmica en temporadas de sequía, lo que se traducirá en mayor estabilidad y seguridad para los sistemas eléctricos de la región.

Beneficios

El proyecto también busca fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos que afectan la demanda y la oferta de energía. Según Gómez, ampliar la infraestructura regional —incluyendo el sistema CIEPAC y la línea con México— permitirá no solo reducir precios mediante mayor oferta, sino también garantizar continuidad del servicio en situaciones críticas. “Panamá y la región necesitan esa interconexión porque es la base para asegurar energía confiable, precios justos y resiliencia ante los desafíos del cambio climático”, puntualizó.

La obra

La obra contará con una extensión de 500 kilómetros de longitud. Tendrá corriente directa (en lugar de la convencional corriente alterna) y una capacidad de transferencia de 400 MW. Además de un nivel de voltaje de 300 kV. La interconexión no se limita al paso de cables, sino que incluye un corredor ambiental sostenible que contempla mejora de la vialidad en las zonas de tránsito y proyectos de electrificación rural para las comunidades locales. Para garantizar el éxito de la obra, la Secretaria Nacional de Energía (SNE) informó que en octubre del 2025 se instaló una mesa interinstitucional que coordina los aspectos técnicos, financieros, regulatorios y sociales. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no solo ha sido entregado, sino que ya fue formalmente admitido por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para su evaluación. Sin embargo, la SNE admitió que el éxito final de esta etapa depende de un factor crítico: la consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas por donde transita la línea.

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