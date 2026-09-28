Panama Crossroads 2027: así será la quinta edición del festival

Panama Crossroads celebrará su quinta edición del 28 al 30 de enero de 2027 en la Calzada de Amador, junto al Biomuseo, con una programación que combinará música, gastronomía, arte y espacios de conocimiento bajo la premisa ‘Celebra tu esencia’. El festival, organizado por Palmera Presenta, nació en 2023 con el objetivo de crear un espacio de encuentro alrededor de la diversidad cultural panameña y acercarla a nuevas audiencias. En su primera edición se desarrolló en siete locaciones de la ciudad y, desde entonces, ha ampliado su propuesta hasta convertirse en una plataforma que reúne artistas, comunidades, gastronomía y actividades educativas. De acuerdo con cifras de la organización, durante sus cinco años de trayectoria más de 33,000 personas han asistido al festival, mientras que 175 artistas han pasado por sus escenarios y 12 chefs han participado en su propuesta gastronómica. La edición de 2025 reunió a más de 10,000 asistentes durante tres días y generó ingresos directos e indirectos superiores al millón de dólares.

Música, talento local y educación, los principales ejes

La música electrónica fue el punto de partida del festival, que comenzó con dos escenarios. Con el paso de las ediciones, la oferta se amplió hasta alcanzar cinco escenarios y más de diez géneros musicales, entre ellos electrónica, música urbana, alternativa, jazz y calipso. Entre los artistas que han formado parte de su programación figuran Residente, Bomba Estéreo, Los Amigos Invisibles, Orishas, KEENE y Señor Loop, además de DJs y artistas provenientes de África, Europa y Sudamérica. El talento panameño también ocupa un lugar dentro de la programación, con la participación de artistas locales y proyectos emergentes en cada edición. El componente educativo es otro de los ejes de Panama Crossroads. El programa comenzó con talleres relacionados con la producción musical, técnicas de DJ y gestión artística, y posteriormente incorporó clases magistrales y conversatorios. Según la organización, más de 35 expositores nacionales e internacionales han participado en estos espacios, que tienen acceso gratuito. Entre los invitados han estado representantes de la gestión de la vida nocturna de ciudades como Filadelfia, Ámsterdam y Londres, así como profesionales de la industria musical europea. También han participado Raphael Pujol, curador global de Beatport; Florian Sebald, de PFA-Studios Berlin; y Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, además de autoridades locales como el director nacional de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, Miguel Fábrega, quien participó en un panel sobre el reforzamiento de los sectores culturales y su aporte a la economía nacional.

La gastronomía como expresión cultural

La gastronomía se incorporó como otro de los componentes del festival, con una propuesta centrada en la diversidad de la cocina panameña. Chefs como Cuquita Arias de Calvo y Fulvio Miranda, entre otros, han presentado platos vinculados con distintas etapas y expresiones de la gastronomía nacional, desde las raíces amerindias hasta propuestas de fusión contemporánea. La organización plantea cada jornada gastronómica como un espacio de encuentro entre diferentes culturas y tradiciones culinarias presentes en Panamá.

El impacto económico y turístico