Trump insiste en pagar $5,000 a estadounidenses si los republicanos retienen el Congreso de Estados Unidos

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump sostuvo que el dinero podría financiarse con los ingresos procedentes de los aranceles y afirmó que su Gobierno está recaudando cantidades extraordinarias mediante su política comercial, prometiendo 5.000 dólares a todo adulto estadounidense que conserve el control Republicano.

“Estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares en ganancias”, afirmó Trump, según Fox News.

El presidente añadió que podría ofrecer los 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos ganan ambas cámaras.

Trump vinculó directamente la propuesta con el resultado de las elecciones de noviembre y argumentó que los demócratas no podrían implementar una medida similar porque, según él, sus políticas no generan suficientes ingresos.

Un programa que definitivamente costaría más de un billón de dólares

La propuesta, presentada por Trump durante la convención republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas, supondría un desembolso estimado de unos 1,2 billones de dólares, tomando como referencia aproximadamente 240 millones de adultos estadounidenses. Sin embargo, los ingresos actuales por aranceles están muy por debajo de esa cantidad.

Datos del Tesoro citados por Fox News indican que entre octubre de 2025 y julio de 2026 el Gobierno federal recaudó unos 154.400 millones de dólares en derechos de aduana, una cantidad equivalente a aproximadamente el 13 % del costo estimado del programa.

El Gobierno tampoco ha establecido todavía todos los detalles del programa, como los criterios definitivos de elegibilidad o la proporción de los ingresos arancelarios que se destinaría a financiar los pagos.

El Congreso tendría que aprobar los pagos

Aunque Trump ha planteado el dividendo como una medida que podría implementar si los republicanos mantienen el control del Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha señalado que sería necesaria la aprobación del Congreso para autorizar los pagos, según AP News.

La propuesta también ha generado dudas dentro del propio Partido Republicano.

Algunos legisladores republicanos han cuestionado de dónde saldrían los recursos y si el Congreso aprobaría un programa cuyo costo podría superar el billón de dólares.

El vicepresidente JD Vance ha planteado además que los estadounidenses con mayores ingresos podrían quedar excluidos, aunque Trump inicialmente habló de un pago para cada adulto ciudadano.