Trump promete $5.000 si los republicanos ganan en noviembre: ¿quiénes recibirían el dinero?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una polémica promesa económica de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre: entregar un “dividendo Trump” de $5.000 a los adultos estadounidenses si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso.
Trump presentó la propuesta durante la convención republicana celebrada en Dallas, Texas, donde instó a sus seguidores a respaldar a los candidatos de su partido y les pidió actuar como si él mismo estuviera nuevamente en la boleta electoral.
Sin embargo, Trump no detalló cómo se financiaría la medida ni precisó todos los requisitos para acceder al beneficio. El vicepresidente JD Vance señaló posteriormente que los ciudadanos de mayores ingresos podrían quedar excluidos y planteó que los recursos obtenidos mediante los aranceles podrían contribuir a financiar los pagos.
La promesa se convierte así en uno de los principales elementos de la estrategia de Trump para movilizar al electorado republicano antes de unos comicios que definirán el control de ambas cámaras del Congreso.
La Casa Blanca informó además que cerca de un millón de estadounidenses trabajadores recibirán cheques de $500, relacionados con cobros que, según la administración, fueron realizados de manera injusta a través de Obamacare.
Estos anuncios forman parte del mensaje económico con el que Trump busca fortalecer el respaldo republicano antes de las elecciones.
Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 serán claves para determinar si los republicanos conservan el control del Congreso y para medir la capacidad de Trump de movilizar a su base electoral.
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