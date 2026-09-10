Emilio Butragueño, entre los premiados por TEON por su vínculo con el mundo hispano

El ex futbolista y actual director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, junto al secretario del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, Narciso Casado, al piloto angoleño-portugués Ricardo Teixeira y al cofundador de los Premios Influencia Hispana, Javier Rojas, han sido reconocidos por The Embassy of Nature (TEON) por sus trayectorias y su contribución a “fortalecer los vínculos entre las sociedades hispanas”.

Durante los días 9, 10 y 12 de septiembre, Casa Ecuador -iniciativa privada de la organización de diplomacia ambiental TEON- reúne en Madrid a más de 500 personalidades del ámbito empresarial, institucional, cultural y deportivo en las Galas del Imperio de la Naturaleza, para destacar a aquellas personalidades que han contribuido a “conectar países y proyectar la cultura y el patrimonio natural”.

Entre los asistentes y premiados de las tres jornadas figuran también los jugadores ecuatorianos Felipe Caicedo y Antonio Valencia, ex capitán del Manchester United; Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia y asesora en la CAF, así como los artistas Juan Magán y Carlos Baute, entre otros.

Vínculo de afecto y respeto con Ecuador

Durante el evento inaugural, Butragueño ha agradecido el galardón a su trayectoria al Real Madrid, club en el que ha desarrollado 37 de los últimos 45 años de su carrera profesional. El exjugador del conjunto blanco puso en valor su “vínculo de afecto y respeto” con Ecuador, un país “fascinante” del que ha destacado su “hospitalidad y su pasión por el fútbol” y por el Real Madrid.

Por su parte, Narciso Casado ha agradecido un premio que, según ha señalado, supone “un reconocimiento a la labor fundamental” del Consejo de Empresarios Iberoamericanos como “herramienta de integración regional”.

También entre los premiados, Teixeira, primer piloto angoleño en subirse a un monoplaza de Fórmula 1, ha destacado que, “más allá de los premios”, quienes contribuyen a una trayectoria de éxito son “quienes nos ayudan a llegar donde queremos llegar”.

Propuesta de “capitalismo ambiental

”Estas galas también tienen como objetivo generar debate sobre cómo convertir la naturaleza y el patrimonio de Iberoamérica en activos capaces de generar rentabilidad, una idea que TEON sitúa en el centro de su propuesta de “capitalismo ambiental”.

“Durante demasiado tiempo, creíamos que la riqueza estaba debajo de la tierra, pero la nueva economía comienza cuando aprendemos a reconocer el valor de aquello que vive encima de ella”, ha manifestado el fundador de TEON, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI marqués de Lises, durante la gala inaugural.