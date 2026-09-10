Aeronave de la NASA opera en Panamá para estudiar aerosoles, ozono y clima

Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA opera en Panamá como parte de una misión científica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la agencia espacial estadounidense.

Así lo informó la tarde de este jueves 10 de septiembre la Embajada de Estados Unidos, que explicó que la aeronave WB-57 de la NASA permanece en el país desde el 24 de agosto y estará hasta el 23 de septiembre, periodo durante el cual realizará vuelos de investigación para estudiar las condiciones de la atmósfera en la región tropical.

La misión corresponde a la campaña SABRE (Procesos, Balance y Efectos Radiactivos de los Aerosoles Estratosféricos), que analiza cómo se forman, desplazan y transforman las diminutas partículas conocidas como aerosoles en las capas superiores de la atmósfera.

La aeronave tiene como base el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico y realizará vuelos científicos en la región, aprovechando la ubicación geográfica del país para recopilar información sobre las condiciones atmosféricas del trópico.

Los investigadores buscan obtener datos sobre fenómenos como la convección profunda al norte de América del Sur y la Zona de Convergencia Intertropical hacia el hemisferio sur.

El WB-57 está equipado con más de 17 instrumentos científicos que permiten medir aerosoles, gases atmosféricos, ozono, vapor de agua y diferentes condiciones meteorológicas.

Durante los vuelos de investigación, la aeronave suele operar a alturas de entre 13 y 19 kilómetros, equivalentes a unos 43,000 a 62,000 pies.

La misión SABRE contempla realizar aproximadamente tres vuelos científicos por semana, con rutas y horarios que dependerán de las condiciones atmosféricas y meteorológicas. La mayoría de las operaciones se desarrollarán durante el día.

La estratósfera es una zona de especial interés para los científicos debido a que en ella se encuentra la capa de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol.

Las mediciones obtenidas durante la misión permitirán mejorar los modelos atmosféricos globales y contribuir a una mejor comprensión de los efectos de los cambios en la atmósfera sobre el ozono, el clima y el balance energético de la Tierra.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que la posición geográfica del país permite a los investigadores estadounidenses obtener datos atmosféricos que serían difíciles de recopilar en otros lugares.

La NASA utiliza aeronaves WB-57 para investigaciones científicas desde la década de 1970.

El diseño del avión se remonta a una aeronave desarrollada para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de 1960. Actualmente, tres WB-57 permanecen en servicio y son operados por la NASA.

La aeronave desplegada en Panamá está configurada específicamente para investigaciones atmosféricas y cuenta con instrumentos especializados para realizar mediciones a gran altitud.