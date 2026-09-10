  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Ciencia
Ciencia

Aeronave de la NASA opera en Panamá para estudiar aerosoles, ozono y clima

Los investigadores buscan obtener datos sobre fenómenos como la convección profunda al norte de América del Sur y la Zona de Convergencia Intertropical hacia el hemisferio sur.
Los investigadores buscan obtener datos sobre fenómenos como la convección profunda al norte de América del Sur y la Zona de Convergencia Intertropical hacia el hemisferio sur. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 10/09/2026 14:54
La aeronave tiene como base el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico y realizará vuelos científicos en la región.

Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA opera en Panamá como parte de una misión científica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la agencia espacial estadounidense.

Así lo informó la tarde de este jueves 10 de septiembre la Embajada de Estados Unidos, que explicó que la aeronave WB-57 de la NASA permanece en el país desde el 24 de agosto y estará hasta el 23 de septiembre, periodo durante el cual realizará vuelos de investigación para estudiar las condiciones de la atmósfera en la región tropical.

La misión corresponde a la campaña SABRE (Procesos, Balance y Efectos Radiactivos de los Aerosoles Estratosféricos), que analiza cómo se forman, desplazan y transforman las diminutas partículas conocidas como aerosoles en las capas superiores de la atmósfera.

La aeronave tiene como base el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico y realizará vuelos científicos en la región, aprovechando la ubicación geográfica del país para recopilar información sobre las condiciones atmosféricas del trópico.

Los investigadores buscan obtener datos sobre fenómenos como la convección profunda al norte de América del Sur y la Zona de Convergencia Intertropical hacia el hemisferio sur.

El WB-57 está equipado con más de 17 instrumentos científicos que permiten medir aerosoles, gases atmosféricos, ozono, vapor de agua y diferentes condiciones meteorológicas.

Durante los vuelos de investigación, la aeronave suele operar a alturas de entre 13 y 19 kilómetros, equivalentes a unos 43,000 a 62,000 pies.

La misión SABRE contempla realizar aproximadamente tres vuelos científicos por semana, con rutas y horarios que dependerán de las condiciones atmosféricas y meteorológicas. La mayoría de las operaciones se desarrollarán durante el día.

La estratósfera es una zona de especial interés para los científicos debido a que en ella se encuentra la capa de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol.

Las mediciones obtenidas durante la misión permitirán mejorar los modelos atmosféricos globales y contribuir a una mejor comprensión de los efectos de los cambios en la atmósfera sobre el ozono, el clima y el balance energético de la Tierra.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que la posición geográfica del país permite a los investigadores estadounidenses obtener datos atmosféricos que serían difíciles de recopilar en otros lugares.

La NASA utiliza aeronaves WB-57 para investigaciones científicas desde la década de 1970.

El diseño del avión se remonta a una aeronave desarrollada para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de 1960. Actualmente, tres WB-57 permanecen en servicio y son operados por la NASA.

La aeronave desplegada en Panamá está configurada específicamente para investigaciones atmosféricas y cuenta con instrumentos especializados para realizar mediciones a gran altitud.

VIDEOS

Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

Más de 5.100 personas siguen desaparecidas en Nepal dos semanas después de la riada
Los trabajos de rescate para tratar de sacar con vida a las personas atrapadas en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, diez días después de las devastadoras riadas. EFE/EPA/NEPAL ARMY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Los trabajos de rescate para tratar de sacar con vida a las personas atrapadas en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, diez días después de las devastadoras riadas. EFE/EPA/NEPAL ARMY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( NEPAL ARMY HANDOUT / EFE )

Solo 102 víctimas han podido ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos...

Lo Nuevo