Pase-U: ¿qué necesitan para cobrar el segundo pago de octubre?

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó que el segundo pago del Pase-U esta previsto para entregar en el mes de octubre, pero aclaró que no será automático para todos los beneficiarios.

Para acceder al desembolso, el estudiante deberá cumplir con el requisito de asistencia a clases, mientras que el acudiente tendrá que participar en la escuela para padres.

Godoy explicó que estos aspectos serán verificados por el Ifarhu antes de autorizar el pago, por lo que contar con la tarjeta del Pase-U no garantiza por sí solo la entrega del beneficio.