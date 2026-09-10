Pase-U: ¿qué necesitan para cobrar el segundo pago de octubre?

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó que el segundo pago del Pase-U esta previsto para entregar en el mes de octubre, pero aclaró que no será automático para todos los beneficiarios.
Para acceder al desembolso, el estudiante deberá cumplir con el requisito de asistencia a clases, mientras que el acudiente tendrá que participar en la escuela para padres.
Godoy explicó que estos aspectos serán verificados por el Ifarhu antes de autorizar el pago, por lo que contar con la tarjeta del Pase-U no garantiza por sí solo la entrega del beneficio.
De acuerdo con el Ifarhu, los beneficiarios deberán cumplir con estos dos requisitos:
La institución verificará el cumplimiento de estas condiciones antes de autorizar el segundo desembolso.
Actualmente, la institución se encuentra realizando el primer pago del Pase-U correspondiente al periodo vigente.
Por ello, el Ifarhu recomienda a los padres y acudientes mantenerse atentos a las indicaciones de los centros educativos y cumplir con los requisitos establecidos para evitar inconvenientes con el próximo desembolso.
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