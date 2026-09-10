Instrumentadores quirúrgicos rechazan convenio entre Udelas y CSS y advierten que lo dejarán desierto

La Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos de Panamá advirtió que sus miembros no participarán en el convenio firmado entre la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Caja de Seguro Social (CSS), al considerar que se les pretende obligar a estudiar la carrera de Técnico en Enfermería como requisito para permanecer laborando en la institución.

La presidenta de la asociación, Carmen Vega, aseguró que los más de 80 instrumentadores quirúrgicos involucrados en el acuerdo rechazarán la propuesta, pese a que la CSS ha advertido que quienes no cumplan con el requisito no podrán continuar trabajando en la entidad.

“Nos oponemos a este acuerdo y el señor Dino Mon, director de la CSS, tendrá que destituir a más de 80 funcionarios porque vamos a ignorar ese acuerdo con Udelas”, manifestó Vega. La dirigente sostuvo que, ante la negativa de los profesionales de participar en el programa, el convenio podría quedar desierto.

Vega cuestionó además la legalidad de la medida y aseguró que los instrumentadores quirúrgicos consideran que no se puede obligar a una persona a estudiar una carrera que no desea, mucho menos bajo la amenaza de una posible destitución.

Por su parte, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros, explicó que el convenio surge como respuesta a las políticas públicas en materia de salud establecidas por la CSS y el Ministerio de Salud.

Según Terreros, ambas instituciones solicitaron a Udelas desarrollar un plan complementario dirigido a los instrumentadores quirúrgicos graduados de esa universidad que actualmente laboran en la CSS, un grupo conformado por aproximadamente 80 profesionales.

La rectora explicó que el propósito del programa es ofrecerles una formación complementaria para que puedan obtener una titulación en el área de enfermería y mantenerse dentro de la institución.

“En este caso solo estamos respondiendo a la solicitud de la CSS porque, de lo contrario, estos profesionales quedarían fuera de la institución”, explicó.Terreros también aclaró que el convenio está dirigido únicamente a los instrumentadores quirúrgicos graduados de Udelas que laboran en la CSS.

Al ser consultada sobre la posibilidad de aplicar un mecanismo similar a la inversa, es decir, que profesionales de Enfermería recibieran una formación complementaria para convertirse en instrumentadores quirúrgicos, Terreros señaló que actualmente ese plan académico no existe.

Sin embargo, Vega aseguró que existe una diferencia importante entre lo planteado por la rectora y el contenido del convenio. Según la dirigente gremial, el acuerdo no establece que los instrumentadores quirúrgicos cursen una licenciatura en enfermería, sino una formación como Técnicos en Enfermería.

La presidenta de la asociación sostuvo que la preparación académica de los instrumentadores quirúrgicos es distinta y, según su criterio, superior a la de un Técnico en Enfermería, por lo que rechazó que estos profesionales tengan que iniciar una nueva formación para conservar sus puestos de trabajo.

Vega también cuestionó que Udelas destine recursos económicos y tiempo al programa cuando ya existen más de 30 mil técnicos en enfermería desempleados en el país.

“En lugar de que Udelas gaste tiempo y recursos económicos en este convenio, lo que se debe hacer es fortalecer la carrera de instrumentador quirúrgico, elevarla a una licenciatura y permitir que estos profesionales sigan especializándose”, destacó.