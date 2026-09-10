Operación Fisher: Más de $9.9 millones en efectivo y propiedades fueron comisados a la red ligada al ‘Clan del Golfo’

Un apartamento en El Cangrejo, casas en La Chorrera y una vivienda de playa forman parte de los bienes comisados durante las investigaciones de la operación Fisher, que permitió desarticular una organización presuntamente vinculada al denominado “Clan del Golfo”.

De acuerdo con los elementos de la investigación, la organización habría establecido una estructura para recibir, trasladar y custodiar cargamentos de droga, además de movilizar grandes cantidades de dinero en efectivo producto de esas operaciones.

Cobraban $250 por cada kilo de droga

La organización cobraba $250 por enviar, recibir y custodiar cada kilogramo de droga, según los datos incorporados a la investigación y las transcripciones de comunicaciones.

En algunos de los cargamentos mencionados en las conversaciones se registraron cantidades de hasta 1,400 y 3,000 kilogramos de droga, lo que implicaba operaciones logísticas de gran escala.

Para un solo envío, la estructura podía requerir entre 15 y 20 trabajadores, a quienes se les pagaba aproximadamente $5,000 a cada uno por participar en las labores de recepción, traslado y custodia de la droga.

Parte del dinero utilizado para esos pagos también fue localizado y comisado durante los operativos. Entre los decomisos se registró una suma de $250,000, mientras que en otro punto fueron encontrados $150,000, destinados presuntamente al pago de trabajadores.

Casi $10 millones en efectivo

En total, las autoridades decomisaron $9,979,648 en efectivo, dinero que, de acuerdo con la investigación, la organización pretendía movilizar utilizando el mismo mecanismo empleado para realizar los pagos.

El efectivo era colocado en bolsas reutilizables, según los elementos incorporados al expediente.

Además, fueron decomisadas 1.5 toneladas de drogas y aproximadamente $20 millones en activos, entre ellos propiedades, vehículos y otros bienes relacionados con la investigación.

29 eventos investigados

La investigación incluyó 29 eventos, de los cuales 13 establecieron la relación de integrantes del grupo con el presunto cabecilla.

Catorce personas, entre ellas dos sociedades jurídicas y el presunto líder de la organización, fueron condenadas este 9 de septiembre por delitos relacionados con blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

El juicio, derivado de la operación ejecutada en diciembre de 2021, se extendió durante 14 meses. La audiencia de lectura de sentencia está programada para el 6 de octubre.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y buscaba desarticular una organización vinculada al denominado “Clan del Golfo”, que operaba en sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.

Según el Ministerio Público, la organización utilizaba Panamá como ruta para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Los cargamentos procedentes de Colombia eran recibidos y almacenados para luego ser ocultados en vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.

Posteriormente, la droga era movilizada por territorio nacional y trasladada hacia el norte mediante lanchas rápidas.