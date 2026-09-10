BID Invest ve un potencial de $50,000 millones para el mercado de capitales en Panamá; reforma a la Ley es clave

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Grupo BID Invest, hizo un llamado a Panamá a superar el “síndrome de San Agustín” —la tendencia a posponer o procrastinar las reformas clave— y consolidar la modernización del mercado de capitales en Panamá. A pesar de destacar la sólida estabilidad macrofinanciera de Panamá, con proyecciones de crecimiento en torno al 4.4% para 2026, una inflación controlada (1%), bajos niveles de morosidad bancaria y una notable reducción del riesgo país, Eric Parrado, director regional del Grupo BID Invest, enfatizó que el país aún enfrenta una importante brecha de liquidez y un margen de expansión de hasta $50,000 millones en su capitalización bursátil para estar acorde con su nivel de ingreso per cápita.

Nueva Ley

Parrado enfatizó que la ley de mercado de valores debe tener una reforma estructurada en principios generales duraderos, dejando los detalles operativos a la regulación secundaria. Entre los pilares recomendados para la reforma destacan:

Proporcionalidad: Implementar regímenes diferenciados según el tamaño de las empresas. Esto permitirá que medianas empresas (PyMEs) puedan acceder a financiamiento bursátil con requisitos adaptados a su escala sin desproteger al inversionista.

Promoción de liquidez y negociación secundaria: Creación de un marco legal robusto para figuras como creadores de mercado, préstamos de valores, operaciones repo, neteo, firmeza de liquidación y garantías financieras ejecutables.

Perímetro y habilitación digital: Incorporar la validez de servicios virtuales, la custodia digital, la tokenización y la trazabilidad en el entorno bursátil.

Nuevas figuras de financiamiento: Regular mecanismos innovadores como el crowdfunding (financiamiento colectivo) y la integración del sector fintech.

Supervisión basada en riesgos y autonomía: Garantizar una supervisión con independencia presupuestaria enfocada en la gestión de riesgos.

Pasaporte regional: Establecer reglas que faciliten la integración transfronteriza y permitan que emisores de otros países transen en la plaza panameña.

Estado actual

Respecto al avance de la reforma legal,Olga Cantillo, presidenta ejecutiva y CEO de Latinex, valoró la apertura y el proceso participativo impulsado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante mesas de trabajo donde interactuaron los distintos actores del sector, recopilando propuestas locales y referencias de organismos internacionales de reguladores de valores a nivel mundial. Cantillo precisó que las mesas de trabajo ya han concluido y que actualmente la Superintendencia se encuentra en la etapa de revisión de las observaciones recibidas. Se proyecta que, tras consolidar el documento final, la propuesta sea remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su posterior presentación y debate en la Asamblea Nacional.

Mejores prácticas

La presidenta ejecutiva y CEO de Latinex destacó el trabajo sostenido que la bolsa panameña ha venido realizando para adoptar estándares internacionales e impulsar la evolución de la plaza bursátil local. "Nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años en incorporar mejores prácticas y estándares internacionales, y eso lo hacemos desde los propios principios, pero también con la certeza de poder contar no solo con nuevos activos, sino con nuevos servicios y modernizar la ley de mercado de valores para que permita democratizar nuestro mercado e incorporar a las PyMEs", señaló Cantillo. Asimismo, la ejecutiva enfatizó la apuesta del mercado local por la innovación tecnológica y los activos digitales. "Apostamos a contar con un mercado moderno e incorporar nuevos activos digitales y la tokenización. Esto es algo que hemos venido trabajando, siguiendo muy de cerca y aportando lo que van haciendo en avances esos mercados mucho más desarrollados, porque nosotros siempre vamos a estar apostando a esas nuevas prácticas. Vemos muy positivo las oportunidades que se nos presentan para el mercado panameño", añadió la CEO de Latinex.

Evitar barreras

Por su parte, el economista Ernesto Bazán enfatizó que uno de los ejes más vitales que debe contemplar la nueva propuesta legislativa es la proporcionalidad regulatoria, de modo que las exigencias no se conviertan en un obstáculo para las pequeñas y medianas empresas. "Me parece muy importante que la ley de mercado de valores considere la proporcionalidad regulatoria; es decir, que en función de los diferentes perfiles y características de los participantes del mercado, sobre todo de los emisores —que son de diferentes tamaños y características—, la regulación les exija en proporción a sus propias características", explicó Bazán. El economista advirtió que no aplicar un enfoque proporcional "puede establecer barreras innecesarias y dificultar el acceso a capitales a las PyMEs que pueden beneficiarse del mercado". Asimismo, Bazán hizo hincapié en que el mercado de valores no compite con el sector bancario, sino que lo complementa al ofrecer horizontes de financiamiento a mucho mayor plazo: "El desarrollo del mercado de capitales es complementario al de los bancos, que tienen características diferentes. Por ejemplo, en el mercado de capitales los plazos para tomar deuda pueden ser más largos. Los bancos, por sus propias características y políticas, por lo general tienen plazos límites que van hasta 5 años. En cambio, en el mercado de valores y capitales puede haber una mayor profundidad de 10, 15 y 20 años —sobre todo en temas de infraestructura—, ofreciendo una buena capacidad de renegociación y un horizonte mucho más conveniente para los emisores", expresó el economista.

Oportunidades estratégicas

Para impulsar la productividad nacional y profundizar el mercado de capitales, el Grupo BID Invest propuso aprovechar cuatro oportunidades concretas:

Movilización del ahorro institucional: Diversificar el portafolio de fondos como los de la Caja de Seguro Social ($13,000 millones), actualmente concentrados en depósitos y bonos soberanos o en el exterior, orientándolos hacia activos del mercado local.

Financiamiento de infraestructura: Cerrar la brecha de infraestructura (estimada en un 4% del PIB anual) mediante emisiones privadas, titularizaciones y bonos de proyecto bajo esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP).

Profundización de finanzas sostenibles: Ampliar la emisión de bonos temáticos (verdes, sociales, de adaptación climática y de género), donde Panamá ya cuenta con experiencia destacada.

Acceso para Medianas Empresas: Abrir canales de financiamiento a largo plazo para las PyMEs que hoy dependen exclusivamente del crédito bancario a corto plazo.