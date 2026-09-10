Cada vez más países retiran su apoyo a Gianni Infantino antes de las elecciones de FIFA

Gianni Infantino enfrenta una creciente pérdida de apoyo de federaciones nacionales de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027.

Francia se convirtió este jueves 10 de septiembre en el último país europeo en retirar oficialmente su respaldo, después de que el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidiera no apoyar su reelección, según Reuters.

La decisión francesa se suma a una lista cada vez mayor de federaciones que han dado la espalda al dirigente.

Inglaterra, Italia, Bélgica, Suecia, Escocia, Noruega, Finlandia, Gales y Serbia, entre otras, han retirado su apoyo o han anunciado que no respaldarán a Infantino para un nuevo mandato, según The Guardian y L’Équipe.

Italia retiró su respaldo en agosto y señaló que la decisión estaba relacionada con las recientes iniciativas de Infantino sobre la gobernanza y el desarrollo de las competiciones internacionales.

La Federación Italiana de Fútbol afirmó que quería trabajar junto con UEFA y otras federaciones europeas por un modelo basado en el diálogo, la transparencia y la responsabilidad compartida, informó L’Équipe.

Bélgica también anunció que no apoyará a Infantino. Su federación cuestionó la “falta de transparencia” y los problemas de gobernanza dentro de FIFA. La decisión llegó después de la polémica por el caso del futbolista estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial de 2026.

La creciente oposición europea se intensificó después del polémico proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que Infantino pretendía abrir a inversores privados una participación de hasta el 20 % de los derechos comerciales de las competiciones de FIFA. La iniciativa provocó una fuerte reacción de UEFA y de varias federaciones y finalmente fue abandonada, según Reuters.

Para la Federación Francesa, el proyecto fue uno de los principales motivos para reconsiderar su respaldo. Su presidente, Philippe Diallo, cuestionó la manera en que Infantino impulsó la iniciativa y expresó preocupación por la forma en que se están tomando decisiones dentro del organismo.

La oposición, sin embargo, no significa que Infantino haya perdido todos sus apoyos.

África y Sudamérica continúan siendo bloques importantes para su candidatura, mientras que varias asociaciones de otras regiones también mantienen su respaldo. Reuters señala que, pese a la pérdida de apoyo europeo, Infantino todavía tendría suficientes votos para buscar la reelección en marzo de 2027.

Las elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, y el plazo para presentar candidaturas termina el 18 de noviembre de 2026.

Por ahora, Infantino continúa siendo el único candidato declarado, mientras sus opositores buscan una alternativa para competir contra él.