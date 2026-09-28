Dos tiroteos masivos dejan 28 muertos en Johannesburgo, Sudáfrica

Sudáfrica enfrenta una nueva escalada de violencia armada después de que 28 personas murieran y otras 25 resultaran heridas en dos tiroteos masivos registrados con apenas unas horas de diferencia en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

Las autoridades investigan los ataques, mientras crece la preocupación por la actividad de bandas y el tráfico ilegal de armas en el país, reportaron los medios locales.

El primero de los ataques tuvo lugar el sábado por la noche en un bar situado cerca de Johannesburgo, donde ocho hombres armados irrumpieron y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el establecimiento.

Dieciocho personas murieron y otras 14 resultaron heridas.

Según la Policía, los atacantes dispararon inicialmente contra clientes que se encontraban en el exterior del bar y posteriormente continuaron disparando dentro del establecimiento. Antes de escapar, los hombres incendiaron dos vehículos, menciona BBC News.

Por ahora, las autoridades solo habían logrado identificar a cuatro de las personas fallecidas.

El comisionado de la Policía de Gauteng, el teniente general Tommy Mthombeni, informó de que entre las víctimas había ciudadanos de Etiopía y Lesoto, aunque la mayoría eran sudafricanos.

Segundo ataque cerca de Ciudad del Cabo

Solo unas horas después, durante la madrugada del domingo, se produjo un segundo tiroteo en las inmediaciones de un local de ocio situado en un municipio de la periferia de Ciudad del Cabo.

Diez personas murieron en este segundo ataque y otras 11 resultaron heridas.

Cinco de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que otras cinco murieron posteriormente en un hospital debido a la gravedad de sus heridas, según CNN.

Al momento de los informes policiales, no se habían producido detenciones en ninguno de los dos ataques y las autoridades todavía no habían establecido un motivo definitivo.

Los dos tiroteos se produjeron pocos días después de otro episodio de violencia ocurrido en Durban, donde 11 personas murieron cuando varios hombres armados irrumpieron en una vivienda del municipio de KwaMakhutha.

Sudáfrica registra desde hace décadas elevados niveles de violencia armada y homicidios. Las armas ilegales son frecuentes y los enfrentamientos entre organizaciones criminales constituyen una de las principales preocupaciones de las autoridades.

El país, con una población de aproximadamente 62 millones de habitantes, registra alrededor de 60 homicidios diarios, según BBC News.