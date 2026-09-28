Canal de Panamá eleva a 33 los tránsitos y el calado a 49 pies por mejores condiciones hídricas

El Canal de Panamá anunció este lunes, 28 de septiembre, mediante un Aviso a las Navieras N.° A-36-2026 que aumentará a 10 el número de tránsitos diarios por las esclusas Neopanamax, para un total de 33 cupos diarios entre las esclusas Neopanamax y Panamax, a partir del 15 de octubre de 2026, con base en el nivel actual y proyectado del lago Gatún.

La medida se anuncia después de los ajustes aplicados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ante las condiciones de la cuenca hidrográfica. En septiembre, el Canal había reducido temporalmente a nueve los tránsitos diarios por las esclusas Neopanamax, mientras mantenía restricciones sobre la capacidad de tránsito en las esclusas Panamax.

En materia de calado, el Canal había previsto ajustes hasta 47,5 pies (14,48 metros). Sin embargo, esos cambios fueron pospuestos conforme evolucionaron los niveles del lago Gatún y las proyecciones de precipitación.

Ahora, tomando en consideración el efecto positivo de las precipitaciones cercanas al promedio registradas en septiembre en la cuenca hidrográfica del Canal, la eficacia de las medidas de ahorro de agua implementadas en las esclusas y los niveles actuales y proyectados del lago Gatún, la ACP establece, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, un calado máximo autorizado de 14,94 metros (49 pies) para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax.

El anuncio también modifica las condiciones de acceso al sistema de reservas. La ACP elimina la limitación sobre el número de cupos que un cliente puede obtener por fecha de reserva o por semana y permite obtener cupos para fechas consecutivas.

Las 13 nuevas reglas para reservar cupos en las esclusas Neopanamax

De acuerdo con el aviso a las navieras, firmado por el Boris Moreno Vásquez, vicepresidente de Operaciones del Canal de Panamá, a partir del 29 de septiembre de 2026, para las fechas de reserva que comiencen el 15 de octubre de 2026, se aplicarán las siguientes reglas en las esclusas Neopanamax:

1. No habrá limitación para los clientes en cuanto al número de cupos que podrán obtener por fecha de reserva o por semana.

2. Los clientes podrán obtener cupos de reserva para fechas consecutivas.

3. La distribución de los cupos por segmento de mercado incluirá el cupo diario de subasta, los espacios asignados mediante los programas LoTSA y NetZero, así como los cupos disponibles en cada período de reserva.

4. En el segmento de portacontenedores, se asignará un mínimo de seis cupos por fecha, distribuidos con base en la capacidad TTA de los buques.

5. En el segmento de LPG, se asignará un mínimo de tres cupos por fecha, distribuidos con base en la clasificación de los clientes.

6. En el segmento de LNG, se asignará un mínimo de cuatro cupos por semana, distribuidos con base en la clasificación de los clientes.

7. En los segmentos de portavehículos/RoRo, graneleros y otros, se asignará un mínimo de tres cupos por semana, distribuidos con base en la clasificación de los clientes.

8. El número máximo de cupos establecido por segmento de mercado, por fecha o por semana, podrá superarse cuando no haya clientes de otros segmentos de mercado interesados en los cupos disponibles.

9. Los cupos adjudicados mediante el proceso de subasta no se contabilizarán dentro de los límites establecidos para cada segmento de mercado.

10. En caso de que participen en la competencia buques con la misma capacidad TTA, la clasificación de clientes será utilizada como criterio de desempate. Una vez asignado un cupo, los clientes podrán sustituir el buque por otro de igual o mayor capacidad TTA y cambiarlo por otro buque con la misma capacidad TTA. Las preferencias de los clientes presentadas durante el proceso de asignación también estarán limitadas a buques con igual o mayor capacidad TTA.

11. Podrán permitirse cambios en las fechas de reserva, siempre que dichas operaciones no provoquen que un segmento de mercado supere la asignación máxima semanal de cupos, salvo que no haya buques de otros segmentos interesados en el cupo disponible.

12. El servicio de Reserva de Último Minuto (Last-Minute Reservation) estará disponible conforme a los criterios y reglas establecidos en el Aviso a los Usuarios de la Navegación N.° N-07, cuando haya un cupo disponible y la ACP decida ofrecerlo.

13. Se continuará ofreciendo un cupo diario mediante subasta, como parte del compromiso de la ACP de mantener oportunidades de acceso para los clientes y una amplia participación de todos los oferentes elegibles.

El Booking sigue siendo clave

Pese al aumento de los cupos y del calado autorizado, la ACP advierte que el déficit hídrico en la cuenca hidrográfica del Canal continúa.

Por esta razón, el Sistema de Reserva de Tránsitos (Booking System) seguirá siendo el único mecanismo para garantizar una fecha de tránsito. Los buques que no cuenten con una reserva podrían enfrentar demoras indefinidas.

El Canal señaló que continuará monitoreando de cerca las condiciones hídricas y los niveles de precipitación y comunicará oportunamente cualquier ajuste adicional, de acuerdo con la evolución de las circunstancias.