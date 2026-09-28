Familias afectadas por incendio en La Casita Azul serán reubicadas en hoteles

Las familias damnificadas por el incendio registrado en La Casita Azul, en el corregimiento de Calidonia, serán reubicadas temporalmente en hoteles mientras se busca una solución habitacional más definitiva.

Actualmente, unas 38 familias permanecen en el gimnasio José Alberto Remón, donde han recibido atención médica y artículos de primera necesidad producto de las donaciones.

Este lunes distintas autoridades han acudido al lugar para conocer de cerca la situación de las familias afectadas y entregar ayuda. Entre ellas estuvieron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; y la ministra de Vivienda, Jackeline Muñoz.

La primera dama informó que ha conversado con las familias para conocer sus necesidades y dar seguimiento a la situación que enfrentan tras perder sus viviendas.

Por su parte, el viceministro de Vivienda, Fernando Martínez, explicó que desde este lunes comenzó el proceso de reubicación temporal en hoteles, con un primer grupo de entre 10 y 15 familias que será trasladado a un hotel de la localidad.

“Va a ser una ubicación temporal hasta que se pueda ubicar una solución más definitiva”, señaló Martínez.

El viceministro agregó que el Gobierno contempla alternativas habitacionales a futuro, entre ellas varios proyectos que ya fueron licitados en el área de Calidonia, que podrían contribuir a brindar una respuesta más permanente a las familias afectadas.

Mientras avanzan estas gestiones, las familias permanecen recibiendo asistencia en el gimnasio José Alberto Remón.