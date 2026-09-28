Tensión en el Reino Unido: Liberan bajo fianza a detenidos por alerta terrorista en base militar

Los cinco sospechosos detenidos por su presunta relación con un posible ataque contra la base militar de RAF Fairford, utilizada por Estados Unidos para operaciones contra Irán, fueron liberados bajo fianza este lunes 28 de septiembre por la Policía británica, aunque permanecerán bajo investigación.
El jefe de la Policía Antiterrorista británica, Laurence Taylor, señaló que la liberación no significa que las pesquisas hayan concluido y que los cinco hombres estarán sujetos a estrictas condiciones sobre sus desplazamientos y contactos con otras personas.
“Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló Taylor, quien explicó que los investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación, incluida la posibilidad de que los implicados hayan actuado, de manera consciente o inconsciente, en nombre de un gobierno extranjero.
Irán negó categóricamente cualquier implicación en el incidente. La Embajada iraní en Londres rechazó las especulaciones que vinculan a Teherán con los cinco detenidos.
La investigación se produce después de que los medios británicos informaran sobre una posible conexión iraní con el incidente. Sin embargo, las autoridades británicas han insistido en que todavía no han determinado si detrás del hecho hubo un Estado extranjero y mantienen abiertas diferentes hipótesis.
La alerta se produjo durante la madrugada del domingo, cuando una residente de la zona informó a las autoridades sobre tres vehículos sospechosos y un grupo de hombres cerca de RAF Fairford, en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra.
Los cinco hombres fueron detenidos inicialmente bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y posteriormente bajo sospecha de preparación de un acto terrorista. Los vehículos en los que se desplazaban fueron sometidos a una inspección exhaustiva con apoyo de especialistas militares y forenses.
Los cinco detenidos son ciudadanos británicos procedentes de Londres y tienen alrededor de 20 años, según informaron las autoridades.
Las fuerzas de seguridad mantuvieron un perímetro de seguridad alrededor de la localidad de Whelford, próxima a la base, mientras continuaban las investigaciones. Las autoridades también ordenaron la evacuación temporal de decenas de viviendas de la zona, mientras que los vecinos están regresando gradualmente a sus casas.
RAF Fairford es una instalación de la Royal Air Force que ha sido utilizada por Estados Unidos para operaciones militares. La base ha tenido un papel en las operaciones estadounidenses relacionadas con el conflicto con Irán y ha sido empleada por bombarderos estadounidenses.
La utilización de instalaciones británicas por parte de Estados Unidos en operaciones contra Irán ha incrementado la atención sobre la seguridad de las bases militares del Reino Unido.
Por ahora, la Policía Antiterrorista británica no ha establecido públicamente quién estaría detrás del incidente ni cuál habría sido su motivación. Las autoridades continúan investigando si los sospechosos actuaron por iniciativa propia, como intermediarios o en nombre de un Estado extranjero.
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