Tensión en el Reino Unido: Liberan bajo fianza a detenidos por alerta terrorista en base militar

Los cinco sospechosos detenidos por su presunta relación con un posible ataque contra la base militar de RAF Fairford, utilizada por Estados Unidos para operaciones contra Irán, fueron liberados bajo fianza este lunes 28 de septiembre por la Policía británica, aunque permanecerán bajo investigación.

El jefe de la Policía Antiterrorista británica, Laurence Taylor, señaló que la liberación no significa que las pesquisas hayan concluido y que los cinco hombres estarán sujetos a estrictas condiciones sobre sus desplazamientos y contactos con otras personas.

“Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló Taylor, quien explicó que los investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación, incluida la posibilidad de que los implicados hayan actuado, de manera consciente o inconsciente, en nombre de un gobierno extranjero.

Irán negó categóricamente cualquier implicación en el incidente. La Embajada iraní en Londres rechazó las especulaciones que vinculan a Teherán con los cinco detenidos.

La investigación se produce después de que los medios británicos informaran sobre una posible conexión iraní con el incidente. Sin embargo, las autoridades británicas han insistido en que todavía no han determinado si detrás del hecho hubo un Estado extranjero y mantienen abiertas diferentes hipótesis.