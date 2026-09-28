Unión Europea podría sacar a Panamá de su lista de paraísos fiscales en octubre

Actualmente, en la lista figuran territorios estadounidenses como Guam, Samoa y las Islas Vírgenes, además de Rusia y Vanuatu.

Según un comunicado del Gobierno panameño, una fuente familiarizadas con el proceso confesó que Panamá será excluido por completo de la lista, mientras que Vietnam pasará a la denominada “lista gris”.

La Unión Europea (UE) se dispondría a retirar a Panamá de su lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales en la reunión de ministros de Hacienda del bloque prevista para octubre en Luxemburgo.

La salida de Panamá representaría un logro para el gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien estableció políticas de recuperación de la reputación internacional del país.

De acuerdo con el Gobierno, en el 2026, la administración logró aprobar la Ley de Sustancia Económica, destinada a reforzar la transparencia fiscal y aplicar medidas más estrictas contra las sociedades ficticias.

El mandatario ya había alcanzado otro avance en 2025, cuando Panamá fue excluido de la lista de terceros países de alto riesgo vinculados al blanqueo de capitales y delitos financieros de la Unión Europea.

Con ello, se fortaleció la imagen del país en los mercados internacionales y se consolidó la estrategia de proyectar a Panamá como un socio confiable y transparente.

“La decisión de la UE, que actualiza la lista dos veces al año, marcaría un hito en los esfuerzos diplomáticos y regulatorios emprendidos por el gobierno panameño”, se lee en el comunicado.

Añade que “de confirmarse en octubre, Panamá dejaría atrás años de cuestionamientos y avanzaría hacia una mayor integración en el sistema financiero global”.