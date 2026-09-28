Panamá capta interés de cinco grandes bancos e inversionistas en Nueva York

El interés de grandes instituciones financieras e inversionistas internacionales por Panamá marcó la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante su misión en Nueva York, donde cinco importantes bancos internacionales sostuvieron reuniones con la delegación panameña.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, encabezó durante cinco días una agenda de trabajo con la comunidad financiera internacional, como parte de la delegación oficial que acompañó al presidente José Raúl Mulino durante el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En total, Chapman sostuvo más de 15 actividades con bancos, inversionistas, firmas de inversión y agencias calificadoras de riesgo, informó el ministro en un comunicado.

Al concluir la misión, el ministro destacó el interés mostrado por Citi, JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley y BBVA, cinco de las principales instituciones financieras internacionales.

“Cinco de los bancos más grandes del mundo solicitaron reunión: Citi, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, BBVA. Cada uno con un grupo nutrido de inversionistas, muy interesados en conocer más de Panamá”, señaló Chapman.

Qué están viendo los inversionistas

Chapman aseguró que durante las reuniones, varios inversionistas internacionales le transmitieron su percepción sobre Panamá y el comportamiento de su economía.

En el ámbito financiero internacional, dijo Chapman, algunos inversionistas se refirieron a Panamá como “the darling of the American Continent”: una expresión que, de acuerdo con el ministro, refleja el interés que está generando el país entre los mercados y lo ven como “el favorito del continente americano”.

Chapman señaló que los inversionistas destacaron los resultados alcanzados durante los últimos años y el cumplimiento de los compromisos asumidos por Panamá.

“Impresionados por lo que se ha logrado en poco más de dos años, porque Panamá ha cumplido lo que ha prometido”, indicó el ministro al resumir los comentarios recibidos durante los encuentros.

El desempeño reciente de la economía forma parte de este contexto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el producto interno bruto de Panamá creció 4.4% durante 2025, mientras que en el segundo trimestre de 2026 aumentó 6.4% frente al mismo período del año anterior.

Reuniones con bancos y firmas de inversión

La agenda financiera incluyó encuentros con algunas de las principales instituciones bancarias y firmas de inversión internacionales.

Con Citi, Chapman participó en una sesión de trabajo con el equipo de liderazgo global del banco y en mesas de trabajo con inversionistas para abordar iniciativas de interés común orientadas al crecimiento económico.

También sostuvo una reunión con Morgan Stanley, con participación de firmas internacionales de inversión; con JPMorgan, a través de su equipo para América Latina; con Bank of America, junto al presidente y director para América Latina de la entidad, y con BBVA, junto a ejecutivos del banco y representantes de fondos de inversión.

La agenda incluyó además una reunión, junto al presidente Mulino, con Blackstone, una de las mayores firmas de inversión del mundo.

Chapman participó igualmente en el encuentro y almuerzo de trabajo de Americas Society/Council of the Americas, espacio de diálogo entre gobiernos, empresas e instituciones del hemisferio.

A esto se sumaron reuniones con agencias calificadoras de riesgo, como parte del diálogo periódico que mantiene el MEF con las firmas internacionales que evalúan la capacidad de pago de los países.

En los distintos encuentros, el ministro presentó información sobre el desempeño de la economía panameña, la conducción de las finanzas públicas y las oportunidades concretas de inversión que ofrece el país.

Agenda oficial ante Naciones Unidas

La agenda financiera se desarrolló en paralelo con las actividades oficiales de la delegación panameña durante el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Chapman participó en la sesión de apertura de la Asamblea General y en el Debate General, en el que el presidente Mulino presentó el mensaje de Panamá ante la comunidad internacional.

También acompañó al mandatario en sus encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno de España, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de la República Cooperativa de Guyana.

Asimismo, sostuvo junto al ministro de Relaciones Exteriores una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos y participó en entrevistas con medios internacionales de cobertura económica.

El objetivo: atraer inversión y generar empleo

Para Chapman, el interés mostrado por los mercados internacionales debe traducirse en nuevas inversiones y, con ellas, en oportunidades para la población.

“Esas inversiones pueden generar empleo, trabajos adicionales, bien remunerados, que ponen plata en el bolsillo de los panameños para mejorar su calidad de vida”, afirmó Chapman.

El ministro también invitó a los inversionistas a visitar Panamá para conocer directamente las oportunidades que ofrece el país.

“A todos los invité a visitar el país, para que su interés se convierta en realidad”, manifestó Chapman, quien aseguró que los inversionistas más grandes del mundo quieren venir a Panamá

La misión del MEF en Nueva York permitió al Gobierno mantener contacto directo con bancos, fondos de inversión y calificadoras, al tiempo que presentó ante la comunidad financiera internacional la evolución de la economía panameña, las finanzas públicas y las oportunidades de inversión.

El principal dato destacado por Chapman fue el interés mostrado por cinco grandes bancos internacionales y los grupos de inversionistas que participaron en las reuniones, en una agenda financiera que se extendió durante cinco días.