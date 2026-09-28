Camipa recomienda al Gobierno reabrir la mina Cobre Panamá bajo un marco responsable

La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) instó este lunes al Gobierno Nacional a definir una solución sostenible y de largo plazo para el futuro de la mina Cobre Panamá, destacando la necesidad de una reapertura ordenada de las operaciones bajo el marco constitucional y legal vigente.
En un comunicado oficial titulado “Cobre Panamá y el futuro responsable de la minería en Panamá”, la organización subrayó que el país requiere decisiones responsables que garanticen tanto la protección ambiental como el cumplimiento efectivo de las obligaciones del operador.
📄 Comunicado oficial | CAMIPA presenta su posición sobre Cobre Panamá y la necesidad de avanzar hacia una decisión responsable, sostenible y fundamentada en el interés nacional.#camipa #mineria #cobrepanamá #desiciones #panama pic.twitter.com/Mj4cJHHuA8— Cámara Minera de Panamá (@CAMIPAOFICIAL)
September 28, 2026
📄 Comunicado oficial | CAMIPA presenta su posición sobre Cobre Panamá y la necesidad de avanzar hacia una decisión responsable, sostenible y fundamentada en el interés nacional.#camipa #mineria #cobrepanamá #desiciones #panama pic.twitter.com/Mj4cJHHuA8
Camipa planteó la creación de un plan público de acción que incluya medidas correctivas, vigilancia continua y transparencia hacia las comunidades.
Además, enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad técnica de las instituciones de fiscalización y avanzar en la definición de una Política Minera Nacional que establezca estándares sólidos para el sector.
El comunicado resaltó el papel estratégico de Cobre Panamá dentro de las cadenas internacionales de suministro, señalando que su operación responsable puede contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleo, siempre bajo estrictos parámetros de sostenibilidad.
Camipa manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno y diversos sectores sociales y económicos para consolidar un modelo de minería responsable, que combine competitividad internacional con respeto al ambiente y a las comunidades.
Actualmente, la Comisión de Alto Nivel designada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, es la encargada de evaluar el futuro de la mina en el país.
Además, de realizar la evaluación de los posibles escenarios y el impacto de cada opción para las finanzas y el desarrollo nacional.
Durante la instalación de dicha comisión, el pasado mes de julio, se confirmó que la comisión darían sus recomendaciones al presidente de la República al final del 2026.
Recientemente, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, no descartó la vía de la negociación.
“Si después de hacer toda la diligencia una opción sea llegar a un finiquito de los arbitrajes y que haya un tipo de entendimiento con alguna contraparte, eso es una alternativa que se tiene que evaluar”, sostuvo Chapman, quien no obstante, precisó que hasta la fecha no se ha alcanzado dicho punto.
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