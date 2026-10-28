¿Quiénes son las mujeres que lideran los poderes del Estado en Costa Rica?

Por primera vez en la historia de Costa Rica, los tres poderes de la República están presididos simultáneamente por mujeres, tras la elección de la magistrada Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Con este nombramiento, Vargas se suma a Laura Fernández, al frente del Poder Ejecutivo, y a Yara Jiménez, quien preside el Poder Legislativo, en un hecho inédito para el país centroamericano.
La elección de Vargas se concretó luego de cinco rondas de votación en las que obtuvo los 12 votos mínimos requeridos para asumir la presidencia del máximo tribunal de justicia. Ejercerá el cargo durante cuatro años y se convirtió en la segunda mujer en ocupar esta posición en la historia costarricense.
La presidenta Laura Fernández felicitó a Vargas a través de su cuenta de X y destacó el carácter histórico de este nombramiento.
“Por primera vez en la historia de Costa Rica, tres mujeres estamos presidiendo los Poderes de la República. Yara Jiménez en el Congreso, Patricia Vargas en el Poder Judicial y yo, desde la Presidencia de la República, somos cada vez más fuertes si trabajamos con valentía por el bienestar del pueblo”, expresó Fernández.
A este escenario se suma Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que cuatro mujeres encabezan simultáneamente estas importantes instituciones del país.
Laura Fernández Delgado: presidenta de Costa Rica y representante del Poder Ejecutivo. Es la segunda mujer en asumir la Presidencia del país, después de Laura Chinchilla, quien gobernó entre 2010 y 2014.
Yara Jiménez Fallas: presidenta de la Asamblea Legislativa, al frente del Poder Legislativo desde mayo de 2026.
Patricia Vargas González: presidenta de la Corte Suprema de Justicia y representante del Poder Judicial. Cuenta con 25 años de trayectoria judicial y es magistrada de la Sala de Casación Penal desde 2023.
Eugenia Zamora: presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, institución encargada de organizar y supervisar los procesos electorales costarricenses.
Otro dato destacado en materia de representación femenina es la composición de la Asamblea Legislativa costarricense, donde hay 30 diputadas y 27 diputados, por lo que las mujeres constituyen la mayoría del Parlamento.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...