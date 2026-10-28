¿Quiénes son las mujeres que lideran los poderes del Estado en Costa Rica?

Por primera vez en la historia de Costa Rica, los tres poderes de la República están presididos simultáneamente por mujeres, tras la elección de la magistrada Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Con este nombramiento, Vargas se suma a Laura Fernández, al frente del Poder Ejecutivo, y a Yara Jiménez, quien preside el Poder Legislativo, en un hecho inédito para el país centroamericano.

La elección de Vargas se concretó luego de cinco rondas de votación en las que obtuvo los 12 votos mínimos requeridos para asumir la presidencia del máximo tribunal de justicia. Ejercerá el cargo durante cuatro años y se convirtió en la segunda mujer en ocupar esta posición en la historia costarricense.

La presidenta Laura Fernández felicitó a Vargas a través de su cuenta de X y destacó el carácter histórico de este nombramiento.

“Por primera vez en la historia de Costa Rica, tres mujeres estamos presidiendo los Poderes de la República. Yara Jiménez en el Congreso, Patricia Vargas en el Poder Judicial y yo, desde la Presidencia de la República, somos cada vez más fuertes si trabajamos con valentía por el bienestar del pueblo”, expresó Fernández.