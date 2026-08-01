Laura Fernández denuncia un ‘golpe de Estado judicial’ en Costa Rica

Esta no es la primera ocasión en que el Gobierno de <b>Laura Fernández</b> expresa su descontento con el <b>Poder Judicial costarricense</b>, al que considera —al igual que el expresidente y actual ministro de la Presidencia, <b><a href="/tag/-/meta/rodrigo-chaves">Rodrigo Chaves</a></b>— un obstáculo para su proyecto de transformación política.El llamado <b>chavismo costarricense</b>, nombre con el que se conoce al movimiento político liderado por Chaves, acusa al sistema judicial de proteger a políticos tradicionales vinculados a casos de corrupción y de actuar con excesiva indulgencia frente al crimen.Por otro lado, diversos sectores judiciales han criticado los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno para el sistema de justicia, argumentando que afectan la capacidad institucional para combatir el <b>crimen organizado</b>. A ello se suma la existencia de investigaciones y procesos abiertos contra Chaves y otros funcionarios de la administración de Fernández.En una entrevista concedida al diario español <b>El País</b>, el fiscal general de Costa Rica, <b>Carlo Díaz</b>, afirmó que el Ejecutivo estaría promoviendo un clima de confrontación institucional con el objetivo de generar una situación de caos que posteriormente justifique la adopción de medidas extraordinarias en nombre de la seguridad.Según Díaz, ese escenario podría derivar en restricciones a derechos individuales y favorecer la consolidación de un modelo de gobierno con rasgos autoritarios.