Laura Fernández denuncia un ‘golpe de Estado judicial’ en Costa Rica

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, renovó recientemente su enfrentamiento con el Poder Judicial al afirmar que existe un intento de ejecutar un “golpe de Estado judicial” contra su administración. Sus declaraciones se produjeron después de que cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobaran la prórroga del nombramiento vencido de 12 jueces suplentes de ese órgano.

A las críticas de la mandataria se sumó un video difundido por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el que participaron el jefe de fracción, Nogui Acosta, y la presidenta del Parlamento, Yara Jiménez. Esta última anunció la presentación de una querella por presunta prevaricación contra los magistrados que votaron a favor de la medida.

Entrevistado por el diario La Nación, el abogado constitucionalista Hubert May explicó que la resolución de la Sala Constitucional no desconoce ni vulnera el principio de separación de poderes, ya que únicamente le recuerda a la Asamblea Legislativa la obligación de ejercer una competencia que le corresponde.

Por su parte, el también constitucionalista Marvin Carvajal señaló al mismo medio que las declaraciones de Fernández son “irresponsables” y sostuvo que es el Parlamento el que está incumpliendo sus funciones al no realizar los nombramientos pendientes que la Sala Constitucional decidió resolver mediante su fallo.

“Catalogar la resolución de los magistrados como un golpe de Estado es una afirmación temeraria e incendiaria, considerando la investidura de quienes lo afirman”, manifestó, por su lado, el jurista Sergio Araya.