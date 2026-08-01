Incertidumbre entre las familias marroquíes que buscan a los suyos en Ceuta

“No quiero nada, solo que mi hijo vuelva conmigo”. Es el grito desesperado de una madre marroquí que espera en la frontera con Ceuta noticias sobre el paradero de su hijo, días después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad española.

Como ella, varias familias esperan alguna información en la frontera. Entre llamadas de teléfono, conversaciones nerviosas y preguntas a los migrantes que todavía este sábado regresan a Fnideq (Castillejos en castellano) transcurre su jornada.

Unas 60.000 personas cruzaron la frontera en apenas 24 horas en la peor crisis migratoria entre Marruecos y España; al menos 67 han muerto en el intento, en su mayoría ahogados, según las autoridades españolas.

Marruecos no ha informado de rescates, víctimas, heridos o desaparecidos en su territorio.

Algunas mujeres apoyan las manos en la malla metálica del paso fronterizo y miran al horizonte con la esperanza de distinguir la silueta de un hijo retornando por el espigón al otro lado de la frontera.

Otras permanecen sentadas sobre el pequeño muro que bordea la carretera costera que conduce al paso a Ceuta, cerca de uno de los accesos por los que se van saliendo los jóvenes que regresan tras pasar una o dos noches en el enclave español.

Cuando llegan los jóvenes, varias madres se acercan para preguntar si han visto a sus familias o pueden dar alguna noticia. Mientras, otros mantienen el teléfono en la mano, pendientes de una llamada desde Ceuta que rompa la incertidumbre.