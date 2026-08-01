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Fútbol

Panamá golea 3-0 a Costa Rica en el fútbol sub-21 en los Juegos Centroamericanos

La selección de Panamá sub 21 desde Santo Domingo, Republica Dominicana.
La selección de Panamá sub 21 desde Santo Domingo, Republica Dominicana. Redes sociales | Comité Olímpico de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 01/08/2026 19:00
Panamá venció 3-0 a Costa Rica en el fútbol sub-21 de Santo Domingo 2026 con goles de Díaz, Sinisterra y Collymore para sumar sus primeros tres puntos, antes de enfrentar a Cuba el lunes

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La selección masculina sub-21 de Panamá venció este sábado 1 de agosto a Costa Rica en su segunda presentación tras tropezar en el debut ante Nicaragua.

Panamá superó por 3-0 a su similar de Costa Rica en la segunda fecha de la fase de grupos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana gracias a las anotaciones de Ángel Díaz (minuto 39’), Carlos Sinisterra (45’+3) y Rubén Collymore (84’), un resultado que le permitió al equipo recuperar terreno en la competencia regional tras haber iniciado su camino con una caída en el primer partido ante la representación de Nicaragua.

Con esta victoria sobre el conjunto costarricense, el combinado nacional acumuló sus primeros tres puntos y fijó una diferencia de goles de más dos en la tabla de posiciones de su zona, quedando a la espera de completar la ronda inicial este lunes 3 de agosto cuando se mida al equipo de Cuba en la búsqueda del pase a la siguiente etapa del torneo.

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