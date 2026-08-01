Panamá golea 3-0 a Costa Rica en el fútbol sub-21 en los Juegos Centroamericanos

La<a href="/tag/-/meta/seleccion-sub-21-de-panama"> selección masculina sub-21 de Panamá</a> venció este sábado 1 de agosto a<b> Costa Rica</b> en su segunda presentación tras tropezar en el debut ante Nicaragua.<b>Panamá superó por 3-0 a su similar de Costa Rica en la segunda fecha</b> de la fase de grupos de los <a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-y-del-caribe-santo-domingo-2026">XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026</a> en República Dominicana <b>gracias a las anotaciones de Ángel Díaz (minuto 39’), Carlos Sinisterra (45’+3) y Rubén Collymore (84’)</b>, un resultado que le permitió al equipo recuperar terreno en la competencia regional tras haber iniciado su camino con una<b> caída en el primer partido ante la representación de Nicaragua.</b>Con esta victoria sobre el conjunto costarricense,<b> el combinado nacional acumuló sus primeros tres puntos y fijó una diferencia de goles de más dos </b>en la tabla de posiciones de su zona, quedando a la espera de completar la ronda inicial <b>este lunes 3 de agosto cuando se mida al equipo de Cuba </b>en la búsqueda del pase a la siguiente etapa del torneo.