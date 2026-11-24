La película panameña ‘Chichero’, dirigida por los cineastas Aarón Bromley y Arturo Montenegro, continúa ampliando su recorrido por escenarios cinematográficos internacionales. La producción fue seleccionada para competir en la categoría ‘Visión Latinoamericana’ de la vigésimo quinta edición del Festival Internacional de Cine de Cuenca (Ecuador).

En esta sección, la cinta panameña se medirá con otras producciones de la región, entre ellas ‘Criadas’, de la cineasta brasileña Carol Rodrigues; ‘Ellas’, del peruano Eduardo Mendoza de Echave; y ‘La Hija del Cóndor’, de Álvaro Olmos Torrico.

La selección también incluye ‘Machado’, de Julián Tagle (Argentina); ‘Narciso’, de Marcelo Martinessi; ‘Ñusta’, de Christian Rojas; ‘Olor a Hierba Mojada Después de la Lluvia’, de Mauricio Cataño; y ‘Un futuro brillante’, de Lucía Garibaldi.

Esta nueva participación se suma a un recorrido internacional que ha llevado a ‘Chichero’ a distintos espacios cinematográficos. A principios de año, la producción, realizada en colaboración con Perú y España, se presentó en el Festival de Málaga, dentro de la sección MAFIZ Specials. Posteriormente, continuó su proyección en escenarios de Estados Unidos y Europa.

La película también forma parte de las 18 producciones preseleccionadas para competir en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya, y se encuentra en la carrera para representar a Panamá en los Premios Óscar. Además, recibió una nominación a los premios Camerimage, en Polonia, en la categoría de Mejor Color.