La película panameña ‘Chichero’, dirigida por los cineastas Aarón Bromley y Arturo Montenegro, continúa ampliando su recorrido por escenarios cinematográficos internacionales. La producción fue seleccionada para competir en la categoría ‘Visión Latinoamericana’ de la vigésimo quinta edición del Festival Internacional de Cine de Cuenca (Ecuador).
En esta sección, la cinta panameña se medirá con otras producciones de la región, entre ellas ‘Criadas’, de la cineasta brasileña Carol Rodrigues; ‘Ellas’, del peruano Eduardo Mendoza de Echave; y ‘La Hija del Cóndor’, de Álvaro Olmos Torrico.
La selección también incluye ‘Machado’, de Julián Tagle (Argentina); ‘Narciso’, de Marcelo Martinessi; ‘Ñusta’, de Christian Rojas; ‘Olor a Hierba Mojada Después de la Lluvia’, de Mauricio Cataño; y ‘Un futuro brillante’, de Lucía Garibaldi.
Esta nueva participación se suma a un recorrido internacional que ha llevado a ‘Chichero’ a distintos espacios cinematográficos. A principios de año, la producción, realizada en colaboración con Perú y España, se presentó en el Festival de Málaga, dentro de la sección MAFIZ Specials. Posteriormente, continuó su proyección en escenarios de Estados Unidos y Europa.
La película también forma parte de las 18 producciones preseleccionadas para competir en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya, y se encuentra en la carrera para representar a Panamá en los Premios Óscar. Además, recibió una nominación a los premios Camerimage, en Polonia, en la categoría de Mejor Color.
‘Chichero’ se desarrolla en el Perú de la década de 1980, en medio del conflicto entre la guerrilla Sendero Luminoso y el Ejército. La violencia obliga a los habitantes del distrito de Combopata a abandonar sus hogares. Entre ellos está Josué, un joven que sueña con convertirse en campeón de boxeo y que promete a su familia luchar por un futuro mejor.
Su camino lo lleva a Panamá, donde, sin dinero ni contactos, comienza a sobrevivir vendiendo chichas y empanadas en las calles. Allí conoce a Gaby, una joven que también enfrenta sus propias dificultades. En medio de la precariedad y la soledad, ambos encuentran una oportunidad para empezar de nuevo.
La trama aborda temas como la migración, el amor, la familia y la resistencia, mientras acompaña a su protagonista en la búsqueda de sus sueños y en las decisiones que marcarán su vida.