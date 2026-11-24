La red social TikTok sufrió la tarde de este martes 24 de noviembre una caída a nivel mundial que afectó el funcionamiento habitual de la plataforma y dificultó a los usuarios reproducir videos, publicar contenido y utilizar algunas de sus principales funciones.

De acuerdo con información publicada por el diario español ABC de España, los problemas comenzaron después de las 2:00 p.m. (hora de Panamá) y se prolongaron durante aproximadamente una hora, período en el que usuarios de distintos países reportaron dificultades para acceder con normalidad a la aplicación.

Las incidencias fueron notificadas en Downdetector, una plataforma que recopila reportes de usuarios y permite monitorear interrupciones en páginas web, aplicaciones y servicios digitales.

La mayoría de los reportes, de acuerdo con ABC, estuvieron relacionados con problemas generales en el funcionamiento de TikTok.

Por otro lado, en menor proporción, los usuarios señalaron dificultades para buscar videos y utilizar el feed, la pantalla principal donde aparecen las publicaciones de las cuentas seguidas y de otros perfiles recomendados.

La caída tuvo un alcance internacional, con reportes de interrupciones en países, como Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Italia, según los datos recopilados por Downdetector y citados por el medio español.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las causas técnicas de la interrupción ni si TikTok emitió un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.