Clientes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes 16 de noviembre dificultades para acceder a sus cuentas y utilizar servicios de banca digital, en una interrupción que afectó a entidades como Chase, Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank, además de la plataforma de pagos Zelle. Los problemas comenzaron a reflejarse en el portal Downdetector, que registra reportes de usuarios sobre interrupciones en servicios digitales. Entre las dificultades señaladas figuraban errores para iniciar sesión, consultar saldos, revisar movimientos recientes y completar transferencias. Chase concentró la mayor cantidad de reportes. Según cifras difundidas por medios estadounidenses con base en Downdetector, la plataforma llegó a registrar cerca de 20,000 avisos relacionados con esta entidad durante la jornada. Esta cifra corresponde a reportes de usuarios y no necesariamente al número de clientes afectados.

Chase reconoce problemas técnicos

Chase confirmó que experimentaba inconvenientes en sus servicios de banca en línea. En respuesta a usuarios, la entidad indicó que trabajaba para resolver la situación y pidió intentar nuevamente más tarde. Posteriormente, un portavoz explicó que una falla técnica estaba provocando demoras en algunas transacciones. Sin embargo, aseguró que los clientes todavía podían acceder a sus cuentas y fondos, y descartó que el problema estuviera relacionado con un ciberataque. Wells Fargo también confirmó dificultades. En un aviso publicado en su plataforma, informó que la banca en línea estaba temporalmente fuera de servicio y señaló que los clientes podían acceder a sus cuentas mediante cajeros automáticos, sucursales y atención telefónica. En el caso de Bank of America, usuarios reportaron inconvenientes en sus plataformas digitales, aunque la entidad no había ofrecido una explicación pública sobre la situación al momento de los primeros reportes. U.S. Bank, por su parte, indicó que sus propios sistemas no estaban directamente afectados, pero advirtió que algunos clientes podían experimentar demoras al enviar o recibir pagos mediante Zelle cuando las transacciones involucraban a otras instituciones financieras.

No hay evidencia de una falla común