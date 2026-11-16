El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) acumuló un excedente neto de $86.6 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una disminución de $31.9 millones o 26.9 % frente a los $118.5 millones reportados en el mismo período de 2025, según los estados financieros preliminares no auditados publicados por la entidad.
La caída en las utilidades ocurre tras un tercer trimestre negativo para el portafolio, que registró una rentabilidad bruta de -0.65 % entre julio y septiembre. El retroceso responde al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, donde el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 0.85 puntos porcentuales hasta cerrar septiembre en 5.29 %, presionado por expectativas de alzas de la Reserva Federal y precios del petróleo Brent superiores a $100 por barril. Cuando las tasas de interés suben, el valor de mercado de los bonos disminuye.
De acuerdo con el desglose financiero, las ganancias netas en valores se desplomaron en $67.2 millones al pasar de $78 millones en septiembre de 2025 a $10.7 millones en 2026. Este impacto fue amortiguado parcialmente por un incremento de $31.5 millones en los ingresos por intereses ganados, que sumaron $75.4 millones, y por el desempeño de la cartera de acciones, que rindió 12.58 % en el acumulado del año.
En el balance general de los primeros nueve meses, la rentabilidad acumulada del FAP se ubicó en 2.99 % antes de gastos y en 2.74 % después de descontar $7.5 millones en gastos operativos, rubro que incluye la prima anual del seguro catastrófico que el Fondo financia a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pese a la contracción interanual de sus ganancias, el resultado bruto superó en 1.18 puntos porcentuales a su índice de referencia de mercado (1.81 %).
Al cierre del tercer trimestre, los activos totales del patrimonio soberano alcanzaron $3,270.7 millones y los activos netos bajo gestión (patrimonio) sumaron $3,163 millones, un crecimiento de $114.9 millones respecto a septiembre de 2025 impulsado por la reinversión de utilidades de los últimos doce meses.
El informe trimestral evidencia una marcada concentración en deuda local dentro del portafolio. El 36.1 % de las inversiones del FAP (equivalente a unos $1,141.8 millones) corresponde a bonos de la República de Panamá, títulos recibidos mediante el canje de pagarés por aportes adeudados por el Estado. Durante el tercer trimestre, estos papeles soberanos panameños registraron un rendimiento negativo de -1.07 %.
Esta participación contrasta con la Asignación Estratégica de Activos 2026-2027 aprobada para el Fondo, la cual establece que los bonos de Panamá deben reducirse a un rango objetivo de entre 3 % y 5 % de la cartera para evitar que el ahorro nacional dependa del ciclo económico local. En materia de calidad crediticia, el 48 % de toda la cartera de renta fija del FAP posee calificación BBB- (grado de inversión mínimo correspondiente a la deuda panameña), mientras que un 4 % se ubica en grado especulativo (BB-).
Para atender eventuales emergencias nacionales o desaceleraciones económicas sin necesidad de vender bonos a pérdida, el FAP mantiene el 10.1 % de su cartera (unos $319.5 millones) en activos líquidos de corta duración. En un horizonte de tres años, la rentabilidad anualizada del Fondo se sitúa en 8.19 % antes de gastos (7.62 % neta), por encima de su meta de largo plazo de 5.5 % anual.