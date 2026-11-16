El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) acumuló un excedente neto de $86.6 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una disminución de $31.9 millones o 26.9 % frente a los $118.5 millones reportados en el mismo período de 2025, según los estados financieros preliminares no auditados publicados por la entidad. La caída en las utilidades ocurre tras un tercer trimestre negativo para el portafolio, que registró una rentabilidad bruta de -0.65 % entre julio y septiembre. El retroceso responde al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, donde el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 0.85 puntos porcentuales hasta cerrar septiembre en 5.29 %, presionado por expectativas de alzas de la Reserva Federal y precios del petróleo Brent superiores a $100 por barril. Cuando las tasas de interés suben, el valor de mercado de los bonos disminuye.

De acuerdo con el desglose financiero, las ganancias netas en valores se desplomaron en $67.2 millones al pasar de $78 millones en septiembre de 2025 a $10.7 millones en 2026. Este impacto fue amortiguado parcialmente por un incremento de $31.5 millones en los ingresos por intereses ganados, que sumaron $75.4 millones, y por el desempeño de la cartera de acciones, que rindió 12.58 % en el acumulado del año. En el balance general de los primeros nueve meses, la rentabilidad acumulada del FAP se ubicó en 2.99 % antes de gastos y en 2.74 % después de descontar $7.5 millones en gastos operativos, rubro que incluye la prima anual del seguro catastrófico que el Fondo financia a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pese a la contracción interanual de sus ganancias, el resultado bruto superó en 1.18 puntos porcentuales a su índice de referencia de mercado (1.81 %). Al cierre del tercer trimestre, los activos totales del patrimonio soberano alcanzaron $3,270.7 millones y los activos netos bajo gestión (patrimonio) sumaron $3,163 millones, un crecimiento de $114.9 millones respecto a septiembre de 2025 impulsado por la reinversión de utilidades de los últimos doce meses.

Alta exposición a deuda panameña